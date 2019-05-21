14:42
21 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РОСПУСК РАДЫ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Танцы Путина с Австрией. Гундяев специалист широкого профиля
      Вєсті Кремля
      23:15, 20 мая
      Вести.UA: фишечки инаугурации Зеленского. Ребрендинг партии "Народный фронт"
      Вєсті.UA
      21:51, 20 мая
      Кто водит за нос активистов и что будет на месте Летнего театра: расследование журналистов
      ЦРУ
      09:00, 17 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РОСПУСК РАДЫ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      В престижном ЖК "Бульвар Фонтанов" выбрали Королеву Украины

      8 Читати новину українською
      В престижном ЖК "Бульвар Фонтанов" выбрали Королеву Украины

      В столичном комплексе премиум-класса на Печерске "Бульвар Фонтанов" на днях состоялось Grand Opening Show, которое было приурочено к официальному открытию последнего дома второй очереди комплекса и завершения строительства всего ЖК.

      Событие собрало более 3 тысяч гостей и прошло в формате светско го раута, где все х развлекали мировые и отечественные звезды шоу – бизнеса: Евгений Хмара, Карл Фриерсон, KHAYAT и непревзойденный Луи Вега.

      Украшением мероприятия стал финал Национального конкурса красоты и таланта "Королева Украины", который состоялся на главной площади комплекса возле каскадной аллеи фонтанов. Партнеры мероприятия разыграли прямо на сцене ценные подарки среди всех присутствующих, а главным подарком праздника стал сертификат на 1 миллион гривен от ЖК "Бульвар Фонтанов".

      Под зажигательные мелодии звезд, в окружении праздничного бала красоты и грации, гости праздника смогли комплексно оценить все преимущества премиального ЖК, который расположен в самом сердце столицы. Вниманию присутствующих были представлены: 4 шоу-рума в комплексе от одних из лучших дизайнерских студий страны, панорамная лаунж-зона на 360 градусов на крыше одного из домов ЖК, которая была признана номинантом известного дизайнерского конкурса Art Space, роскошная территория с единственной в Киеве аллеей светомузыкальных фонтанов длиной 150 метров и все другие объекты инфраструктуры премиального ЖК.

      Комплекс представлен в принципиально новом формате на рынке Украины – City Resort, преимуществами которого является сочетание приватности, лаунж атмосферы загородной жизни, которая отражена в комплексе со всеми преимуществами центральной локации ЖК. Камерность комплекса и его авторский архитектурный стиль подчеркивали формат конкурса "Королева Украины" – красота, элегантность и изысканный стиль.

      ЖК "Бульвар Фонтанов" создавался компанией City One Development в партнерстве с компанией UDP, а первый дом первой очереди ЖК был сдан в эксплуатацию в 2013 году. Тогда же, на территории ЖК появился первый фонтан, а уже через 2 года создатели ЖК запустили в эксплуатацию целую аллею светомузыкальных фонтанов, которая стала изюминкой не только комплекса, но и украшением всей столицы.

      Сегодня ЖК "Бульвар Фонтанов" это 2 очереди (4 дома) жилых и коммерческих помещений общей площадью 98 994, 67 квадратных метра. Всего в комплексе 818 апартаментов с продуманными планировочными решениями разнообразной площади, с видовыми характеристиками и удобными сервисами. Комплекс заселен на 50%, поэтому здесь с легкостью будущие жители смогут найти друзей, единомышленников и партнеров.

      blog_ava
      Что известно о Владимире Зеленском: биография президента Украины
      сегодня
      104612
      Теги: Новости Украины Новости Киева Новости недвижимости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Что известно о Владимире Зеленском: биография президента Украины
      сегодня , 14:32 Что известно о Владимире Зеленском: биография президента Украины
      104612
      Розпуск Верховної Ради: що корисного встигли зробити парламентарі
      сегодня , 13:30 Розпуск Верховної Ради: що корисного встигли зробити парламентарі
      Тетяна Острікова 203
      Справа братів Дубневичів: як цинічна крадіжка газу залишила без тепла жителів двох міст
      сегодня , 13:00 Справа братів Дубневичів: як цинічна крадіжка газу залишила без тепла жителів двох міст
      Тетяна Мартинюк 141
      Сколько человек подали документы на получение паспорта России: отчет ОБСЕ
      сегодня , 12:01 Сколько человек подали документы на получение паспорта России: отчет ОБСЕ
      Злой Одессит 4997
      Президентские квадратные метры: как выглядят резиденции мировых лидеров
      сегодня , 10:04 Президентские квадратные метры: как выглядят резиденции мировых лидеров
      581
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук