В престижном ЖК "Бульвар Фонтанов" выбрали Королеву Украины

В столичном комплексе премиум-класса на Печерске "Бульвар Фонтанов" на днях состоялось Grand Opening Show, которое было приурочено к официальному открытию последнего дома второй очереди комплекса и завершения строительства всего ЖК.

Событие собрало более 3 тысяч гостей и прошло в формате светско го раута, где все х развлекали мировые и отечественные звезды шоу – бизнеса: Евгений Хмара, Карл Фриерсон, KHAYAT и непревзойденный Луи Вега.

Украшением мероприятия стал финал Национального конкурса красоты и таланта "Королева Украины", который состоялся на главной площади комплекса возле каскадной аллеи фонтанов. Партнеры мероприятия разыграли прямо на сцене ценные подарки среди всех присутствующих, а главным подарком праздника стал сертификат на 1 миллион гривен от ЖК "Бульвар Фонтанов".

Под зажигательные мелодии звезд, в окружении праздничного бала красоты и грации, гости праздника смогли комплексно оценить все преимущества премиального ЖК, который расположен в самом сердце столицы. Вниманию присутствующих были представлены: 4 шоу-рума в комплексе от одних из лучших дизайнерских студий страны, панорамная лаунж-зона на 360 градусов на крыше одного из домов ЖК, которая была признана номинантом известного дизайнерского конкурса Art Space, роскошная территория с единственной в Киеве аллеей светомузыкальных фонтанов длиной 150 метров и все другие объекты инфраструктуры премиального ЖК.

Комплекс представлен в принципиально новом формате на рынке Украины – City Resort, преимуществами которого является сочетание приватности, лаунж атмосферы загородной жизни, которая отражена в комплексе со всеми преимуществами центральной локации ЖК. Камерность комплекса и его авторский архитектурный стиль подчеркивали формат конкурса "Королева Украины" – красота, элегантность и изысканный стиль.

ЖК "Бульвар Фонтанов" создавался компанией City One Development в партнерстве с компанией UDP, а первый дом первой очереди ЖК был сдан в эксплуатацию в 2013 году. Тогда же, на территории ЖК появился первый фонтан, а уже через 2 года создатели ЖК запустили в эксплуатацию целую аллею светомузыкальных фонтанов, которая стала изюминкой не только комплекса, но и украшением всей столицы.

Сегодня ЖК "Бульвар Фонтанов" это 2 очереди (4 дома) жилых и коммерческих помещений общей площадью 98 994, 67 квадратных метра. Всего в комплексе 818 апартаментов с продуманными планировочными решениями разнообразной площади, с видовыми характеристиками и удобными сервисами. Комплекс заселен на 50%, поэтому здесь с легкостью будущие жители смогут найти друзей, единомышленников и партнеров.