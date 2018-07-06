В приложении знакомств Tinder появилась интересная функция

Популярное приложение для знакомств Tinder дополнило перечень функций еще одной интересной. Так, вскоре в приложение можно загружать видео Loops на 2 секунды.

Об этом сообщает издание TechCrunch.

Сначала функцию протестировали в Японии. Как выяснили специалисты Tinder, специалисты выяснили, что с такими короткими видео профиль в приложении становится интереснее и привлекает больше людей для общения.

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Сейчас эта функция еще не доступна на территории Украины.

Новая функция у Tinder

Кроме того, теперь в Tinder можно загрузить не шесть, а девять снимков.

Что такое Tinder?

Это популярное мобильное приложение, платформа для быстрых встреч с людьми, находящимися недалеко от вас. В Украине приложение начало работать с 2015 года.

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