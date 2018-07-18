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В "Приватбанке" предупреждают о новой мошеннической схеме: как защититься клиентам

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В "Приватбанке" предупреждают о новой мошеннической схеме
В "Приватбанке" предупреждают о новой мошеннической схеме / itc.ua

В "Приватбанке" предостерегают своих клиентов от новой мошеннической схемы. Киберпреступники используют поддельные письма про "случайный" перевод денег и поддельные сайты, которые внешне напоминают сайт "Приват24".

Об этом сообщили в пресс-службе "Приватбанка".

Как сообщили в банке, уже зафиксированы случаи, когда клиентам через различные каналы коммуникаций (мессенджеры, электронную почту и т.д.) приходит сообщение о пополнении карты неизвестным лицом на несколько тысяч гривен. После этого мошенники предлагают перейти по ссылке на фальшивую квитанцию на поддельном сайте "Приват24".

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Как защититься от мошенников в интернете.

ПриватБанку попереджають про нову шахрайську схему

Фальшивый сайт "Приват 24"

Клиентам банка советуют не открывать такие сообщения от мошенников и не реагировать даже на "очень привлекательные" денежные просмотры. Также в "Привате" ни в коем случае не рекомендуют вводить свои логин и пароль на поддельных банковских сайтах.

Настоящий "Приват24" можно найти по адресу www.privat24.ua.

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Теги: Интернет Техно Мошенничество Приватбанк
Источник: 24 Канал
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