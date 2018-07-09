В "Приватбанке" произошел масштабный сбой: известна причина
В системе платежей государственного банка "Приватбанк" в понедельник, 9 июля, произошел сбой.
В пресс-службе банка подтверждают, что не работают банкоматы, терминалы самообслуживания, не удается осуществлять оплату через POS-терминалах и платежи в приложениях Приват24 и Liqpay, информирует "Громадське".
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В банке уверяют, что работы по обновлению системы безопасности продолжаются и ориентировочно до конца суток все системы должны возобновить работу.
Там пояснили, что сбой произошел из-за "аварии магистральных каналов связи".
Стационарная версия Приват24 работает без трудностей.
Ранее в "Приватбанке" предостерегли своих клиентов, чтобы те не стали жертвами новой мошеннической схемы.