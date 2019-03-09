13:41
9 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин нашел замену Лаврову. Бесконечность Медведева
      Вєсті Кремля
      21:45, 8 марта
      Вести.UA: Смешной боец Зеленский. Мураев сделал подарок Вилкулу
      Вєсті.UA
      21:24, 8 марта
      Банки банкроты и их элитные квадратные метры: Кто выводит активы из фонда гарантирования
      ЦРУ
      09:00, 8 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ

      В признании не нуждаемся – у Путина дерзко ответили на новый законопроект США относительно Крыма

      176 Читати новину українською
      У Путина дерзко ответили США на новое решение в отношении Крыма
      У Путина дерзко ответили США на новое решение в отношении Крыма / Фото из открытых источников

      Российские оккупанты отреагировали на новый законопроект США относительно Крыма. Они утверждают, что аннексированный полуостров в никаком признании не нуждается, потому что "не является отдельным государством".

      Оккупанты не собираются учитывать непризнания со стороны США, заявил представитель анексваного полуострова при президенте России Георгий Мурадов российским СМИ.

      Читайте также: Как остановить агрессию Путина в Украине: вице-премьер назвала единственный способ

      24 канал писал, что члены комитета по иностранным делам Палаты представителей США единогласно одобрили новый законопроект – он запрещает американскому правительству признавать оккупированный Крым российским.

      Крыму никакое признание не нужно. Крым является неотъемлемой частью России и не является независимым государством,
      – прокомментировал законопроект представитель оккупационной власти.

      Согласно новому законопроекту, Вашингтон не признает как де-юре, так и де-факто принадлежности полуострова к России. Не будет отсоединено от Украины также воздушное пространство и территориальные воды Крыма.

      Однако президент США имеет право сделать исключение, если он считает, что это необходимо для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов.

      Отметим, президент США Дональд Трамп продлил еще на год срок действия антироссийских санкций. Их США их ввели из-за агрессии России в Украине.

      blog_ava
      Выходные на Пасху 2019: сколько будут отдыхать украинцы
      сегодня
      31026
      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости США Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Украина увеличила экспорт электроэнергии в Европу
      сегодня , 12:00 Украина увеличила экспорт электроэнергии в Европу
      Злой Одессит 1038
      Ежедневно или раз в год: как часто надо убирать дома – инфографика
      сегодня , 10:45 Ежедневно или раз в год: как часто надо убирать дома – инфографика
      1807
      Шевченко и женщины: откровенно о личной жизни гения
      сегодня , 10:02 Шевченко и женщины: откровенно о личной жизни гения
      Настя Сукач 10420
      Росія погрожує США ракетами, незважаючи на обмежений оборонний бюджет, – CNN
      сегодня , 08:40 Росія погрожує США ракетами, незважаючи на обмежений оборонний бюджет, – CNN
      Світові Медіа 1369
      "Думы мои" или "Сон": как хорошо ты знаешь стихи Шевченко
      сегодня , 07:35 "Думы мои" или "Сон": как хорошо ты знаешь стихи Шевченко
      1419
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Террористы обстреливают Стаханов
       24 января 2015 , 14:36
      Главные новости 19 декабря: Резолюция ООН по Крыму, письмо Саакашвили и главная ёлка Украины
       20 декабря 2017 , 08:01
      Какие кроссоверы выбирают украинцы: топ-10
       17 августа 2018 , 17:45
      По телефону уже проконсультировали 870 "евробляхеров"
       18 февраля , 13:39
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук