Российские оккупанты отреагировали на новый законопроект США относительно Крыма. Они утверждают, что аннексированный полуостров в никаком признании не нуждается, потому что "не является отдельным государством".

Оккупанты не собираются учитывать непризнания со стороны США, заявил представитель анексваного полуострова при президенте России Георгий Мурадов российским СМИ.

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24 канал писал, что члены комитета по иностранным делам Палаты представителей США единогласно одобрили новый законопроект – он запрещает американскому правительству признавать оккупированный Крым российским.

Крыму никакое признание не нужно. Крым является неотъемлемой частью России и не является независимым государством,

– прокомментировал законопроект представитель оккупационной власти.

Согласно новому законопроекту, Вашингтон не признает как де-юре, так и де-факто принадлежности полуострова к России. Не будет отсоединено от Украины также воздушное пространство и территориальные воды Крыма.

Однако президент США имеет право сделать исключение, если он считает, что это необходимо для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов.

Отметим, президент США Дональд Трамп продлил еще на год срок действия антироссийских санкций. Их США их ввели из-за агрессии России в Украине.