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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      В прямом эфире откроют саркофаг с 40 мумиями, которым три тысячи лет

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      Саркофаг откроют в прямом эфире
      Саркофаг откроют в прямом эфире / paulturner-mitchell.com

      Канал Discovery решил порадовать своих поклонников необычной прямой трансляцией. В режиме реального времени журналисты, археологи и зрители станут свидетелями, как будут открывать саркофаг с 40 мумиями, которым три тысячи лет.

      С точки зрения истории и культуры ценное захоронение обнаружили во время раскопок близ морского побережья в Египте, пишет Inspired.

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      Трансляцию экспедиции "Неизвестный Египет" запустят в воскресенье, 7 апреля, в 21 час.

      Как отмечает ведущий программы Джош Гейтс, это будет историческое открытие и зрители станут его соучастниками. По его словам, это будет настоящее приключение. Примут в нем участие и профессионалы – египтолог Захи Хавасс и глава Высшего совета древностей Египта Мустафа Вазири.

       

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      Теги: Новости культуры Египет История
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