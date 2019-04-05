В прямом эфире откроют саркофаг с 40 мумиями, которым три тысячи лет

Канал Discovery решил порадовать своих поклонников необычной прямой трансляцией. В режиме реального времени журналисты, археологи и зрители станут свидетелями, как будут открывать саркофаг с 40 мумиями, которым три тысячи лет.

С точки зрения истории и культуры ценное захоронение обнаружили во время раскопок близ морского побережья в Египте, пишет Inspired. Читайте также: Знаменитая пирамида Лувра провалилась в пропасть: фото потрясающей оптической иллюзии Трансляцию экспедиции "Неизвестный Египет" запустят в воскресенье, 7 апреля, в 21 час. Как отмечает ведущий программы Джош Гейтс, это будет историческое открытие и зрители станут его соучастниками. По его словам, это будет настоящее приключение. Примут в нем участие и профессионалы – египтолог Захи Хавасс и глава Высшего совета древностей Египта Мустафа Вазири.