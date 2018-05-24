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В процессе развода Энистон и Теру возникла проблема: детали

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В процессе развода Энистон и Теру возникла проблема: детали
В процессе развода Энистон и Теру возникла проблема: детали / Фото из открытых источников

Голливудские супруги Дженнифер Энистон и Джастин Теру, которые в феврале 2018 сообщили о разводе, никак не могут поделить своих домашних любимцев, из-за чего процесс развода может затянуться на неопределенный срок.

Об этом сообщается на Radar Online.

Четвероногие друзья звездной четы играли важную роль в жизни актеров, когда они жили вместе с 2015 года. И теперь, когда идет процесс развода, ни одна из сторон не хочет делиться метисом белой швейцарской овчарки, метисом питбуля, терьером и еще одним питбулем.

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Но как сообщает инсайдер издания, близких к окружению бывших возлюбленных, Джастин Теру просто использует животных, чтобы получить от Энистон побольше денег.

"Многие из нас считают, что Джастин использует собак в качестве заложников – так же, как некоторые пары поступают с детьми – чтобы выбить больше денег на этапе заключения соглашения о разводе. Она ни за что не позволит ему запустить руку в ее деньги – или забрать ее собачек !", – поделился инсайдер.

Джастин Теру и Дженнифер Энистон на прогулках с собаками

Стоит напомнить, что не только у супругов Дженнифер Энистон и Джастина Теру затягивается процесс развода. Это часто считается нормальной "практикой", поскольку состояние звезд является немалым, и потому каждый стремится получить наибольший процент.

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Также свою роль играет наличие общих детей, что также становится причиной длинных "бракоразводных" тяжб. Такая ситуация сейчас у супругов Анджелины Джоли и экс-супруга Энистон – Брэда Питта. Несмотря на официальное заявление в сентябре 2016-го о намерении развестись, звезды до сих пор находятся на этапе развода.

Теги: LifeStyle Голливуд Звездные разводы Дженифер Энистон
Источник: 24 Канал
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