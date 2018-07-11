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В процессорах Intel обнаружили еще одну уязвимость

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В процессорах Intel обнаружили еще одну уязвимость
В процессорах Intel обнаружили еще одну уязвимость / Фото из открытых источников

В процессорах компании Intel нашли еще один новый вариант уязвимости Spectre. Новая уязвимость (как и большинство вариантов Spectre) позволяет злоумышленникам получить несанкционированный доступ к виртуальной памяти процессов.

Об этом сообщает theregister.co.uk.

Эта новая уязвимость может перенаправить поток данных, чтобы информация из защищенных адресных пространств памяти стала доступной для других программ. Это могут быть криптографические ключи, пароли и другая конфиденциальная информация.

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Уязвимость обнаружили исследователи в сфере безопасности Владимир Кириански и Карл Вальдспургер. Кстати, специалисты могут претендовать на вознаграждение в размере 100 тысяч долларов. Именно такую сумму назвала компания Intel в качестве награды за выявление проблем в ее процессорах.

Весь список уязвимостей Intel должен опубликовать до конца недели.

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Теги: Техно Гаджеты Intel
Источник: 24 Канал
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