В процессорах Intel обнаружили еще одну уязвимость

В процессорах компании Intel нашли еще один новый вариант уязвимости Spectre. Новая уязвимость (как и большинство вариантов Spectre) позволяет злоумышленникам получить несанкционированный доступ к виртуальной памяти процессов.

Об этом сообщает theregister.co.uk.



Эта новая уязвимость может перенаправить поток данных, чтобы информация из защищенных адресных пространств памяти стала доступной для других программ. Это могут быть криптографические ключи, пароли и другая конфиденциальная информация.

Читайте также: В сети появились характеристики нового мощного процессора от Intel

Уязвимость обнаружили исследователи в сфере безопасности Владимир Кириански и Карл Вальдспургер. Кстати, специалисты могут претендовать на вознаграждение в размере 100 тысяч долларов. Именно такую сумму назвала компания Intel в качестве награды за выявление проблем в ее процессорах.



Весь список уязвимостей Intel должен опубликовать до конца недели.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно