В программе "Орел и решка" появилась новая ведущая

Известная украинская тревел-программа "Орел и решка" начала съемки нового сезона, в которой бессменный ведущий Коля Серга будет работать теперь с новой напарницей. Ею стала 28-летняя украинская певица Алина Астровская.

Уже 19 августа стартует новый сезон программы "Орел и решка. Морской сезон – 2" на телеканале "Интер", где экс-участница группы Real O теперь будет путешествовать странами с исполнителем Колей Сергой. Новая ведущая в своем Instagram уже поделилась эмоциями после съемок нескольких выпусков.

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Было очень сложно молчать! Да! Я новая ведущая "Орел и решка"! Большая мечта все же сбылась! Ураааа! Теперь я счастлива разделять происшествия с миллионами людей, ведь именно это и есть кайф путешествий – делиться друг с другом эмоциями и чувствами, которые испытываешь! Ведь мы живем новостями и ощущениями друг друга: "Кто?", "Когда?", "С кем и что произошло: с нами, с нашими родными, друзьями, героями любимых сериалов" и так далее!,

– прокомментировала свое участие в шоу артистка.

Допис, поширений ASTROVSKAYA (@alina_astrovskaya_) 26 Лип 2018 р. о 8:44 PDT

О новой ведущей создатели "Орел и решка" также сообщили на своей Instagram-странице.

"Вот же она! Новая ведущая "Морского сезона 2" Алина Астровская! Просим любить, уважать и не быть слишком суровыми", – говорится в заметке.