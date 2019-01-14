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      В протестах "желтых жилетов" в Париже участвует француз, воевавший за боевиков на Донбассе

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      В протестах "желтых жилетов" в Париже участвует француз, воевавший за боевиков на Донбассе
      В протестах "желтых жилетов" в Париже участвует француз, воевавший за боевиков на Донбассе / Коллаж 24 канал

      В сети выяснили, что активный участник протестов "желтых жилетов" в Париже Виктор Лента ранее воевал на стороне пророссийских боевиков на оккупированном Донбассе.

      Об этом в Facebook сообщает "Украинский милитаристский портал".

      Виктор Лента является бывшим французским десантником. В сети также опубликовали соответствующие фото.

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      Идентифицировали мужчину по родинке на переносице.

      К слову, 8 января в Париже во время демонстрации "желтых жилетов" двое подельников пророссийских боевиков Донбасса Фабрис Сорлин и Ксавьер Моро развернули "флаг ДНР".

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?
      Это водители, которые протестовали против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючего возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

      В Париже были и столкновения с полицией, и слезоточивый газ, и БТРы на улицах, и баррикады, и горящие шины, и тысячи задержанных. Президент Франции Макрон предложил провести дебаты-переговоры с участием всей страны, а затем ему в голову пришло ввести чрезвычайное экономическое положение, которое может обойтись в 10 миллиардов евро (но его еще не ввели).

      Стоит заметить, что правоохранительные органы Франции ведут расследование возможного вмешательства России в массовые акции протеста "желтых жилетов".

      Теги: Европа Война на Донбассе Новости Франции Протесты "желтых жилетов" Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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