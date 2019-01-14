В протестах "желтых жилетов" в Париже участвует француз, воевавший за боевиков на Донбассе

В сети выяснили, что активный участник протестов "желтых жилетов" в Париже Виктор Лента ранее воевал на стороне пророссийских боевиков на оккупированном Донбассе.

Об этом в Facebook сообщает "Украинский милитаристский портал".

Виктор Лента является бывшим французским десантником. В сети также опубликовали соответствующие фото.

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Идентифицировали мужчину по родинке на переносице.

К слову, 8 января в Париже во время демонстрации "желтых жилетов" двое подельников пророссийских боевиков Донбасса Фабрис Сорлин и Ксавьер Моро развернули "флаг ДНР".

Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?

Это водители, которые протестовали против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючего возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.



В Париже были и столкновения с полицией, и слезоточивый газ, и БТРы на улицах, и баррикады, и горящие шины, и тысячи задержанных. Президент Франции Макрон предложил провести дебаты-переговоры с участием всей страны, а затем ему в голову пришло ввести чрезвычайное экономическое положение, которое может обойтись в 10 миллиардов евро (но его еще не ввели).



Стоит заметить, что правоохранительные органы Франции ведут расследование возможного вмешательства России в массовые акции протеста "желтых жилетов".