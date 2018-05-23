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В Prozorro выставили на аукцион право аренды детского лагеря на берегу Азовского моря

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Азовское море
Азовское море / Фото из открытых источников

На сайте официального портала обнародования информации о публичных закупках Украины ProZorro предлагают арендовать детский лагерь "Стрела", принадлежащий "Укрпочте".

Об этом говорится на сайте "Prozorro.Продажи".

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Лагерь расположен в селе Новопетровка Бердянского района Запорожской области, на первой линии Азовского моря. Он состоит из 5 корпусов, 180 койко-мест, 8 помещений технического назначения, а именно административное, столовая, кладовые, тренажерный зал, сцена, зал, прачечная и другие.

Стартовая цена лота составляет 82 тысячи гривен, а размер минимального шага повышения цены – 4100 гривен.

Напомним, ранее в системе "Prozorro.Продажи" выставили на продажу части помещений стадиона "Черноморец" в Одессе.

"ProZorro.Продажи" – это электронная торговая система, созданная по инициативе Министерства экономического развития и торговли Украины, Transparency International Украина, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национального Банка Украины и украинских электронных площадок. Находится в стадии пилота. С помощью этой системы планируется продавать имущество государственных предприятий, которое не используется.

Теги: Новости Украины Аукцион ProZorro
Источник: 24 Канал
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