В прозрачной юбке: Меган Маркл засветила трусы – фото

Завершается 16-дневный тур герцогов Сассекских по странам Содружества наций. Поклонники тщательно следили за стильными образами Меган Маркл, которые ежедневно она демонстрировала. В последний день поездки герцогиня шокировала всех своим нарядом.

В новозеландском городе Окленд для выхода Меган Маркл надела синее платье от Givenchy с прозрачной плиссированной юбкой.

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Когда герцогиня Сассекская вышла на улицу, при солнечном освещении все отчетливо просматривалось сквозь одежду, даже нижнее белье жены принца Гарри.



Меган Маркл / Getty



Меган Маркл / Getty



Меган Маркл / Getty



Меган Маркл / Getty

Напомним, во время одного из выходов Меган Маркл забыла снять ценник с платья. В сети успели пошутить, что жена принца Гарри, один раз надев платье, потом вернет его в брендовый бутик. Пожалуй, это изрядно порадует британцев, которые считают, что гардероб Меган Маркл обходится им в немалую копейку.