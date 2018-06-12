В работе Netflix произошел масштабный сбой
Пользователи по всему миру столкнулись с проблемами при входе на американский сервис потокового видео Netflix.
Об этом пишет The Independent.
Известно, что сбой в сервисе произошел по всему миру.
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При попытке залогиниться пользователи видят окно с предупреждением об ошибке.
Также не загружаются и видео.
Источник: 24 Канал
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