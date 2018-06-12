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В работе Netflix произошел масштабный сбой

26 Читати новину українською
Netflix
Netflix / esquire.com

Пользователи по всему миру столкнулись с проблемами при входе на американский сервис потокового видео Netflix.

Об этом пишет The Independent.

Известно, что сбой в сервисе произошел по всему миру.

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При попытке залогиниться пользователи видят окно с предупреждением об ошибке.

Также не загружаются и видео.

Теги: Техно Интернет
Источник: 24 Канал
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