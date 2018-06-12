В работе Netflix произошел масштабный сбой

Пользователи по всему миру столкнулись с проблемами при входе на американский сервис потокового видео Netflix.

Об этом пишет The Independent. Известно, что сбой в сервисе произошел по всему миру. Читайте также: Каннский фестиваль запретил участвовать в конкурсе фильмам Netflix При попытке залогиниться пользователи видят окно с предупреждением об ошибке. Также не загружаются и видео.