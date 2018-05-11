В работе "Ощадбанка" возникнут проблемы

"Ощадбанк" уведомил собственных клиентов о проблемах, которые могут возникнуть с приложением "Ощад 24/7" из-за плановых технических работ.

Поэтому в период с 23:00 пятницы, 11 мая, до 12:00 субботы, 12 мая, некоторые функции приложения от "Ощадбанка" будут частично ограничены в связи с проведением плановых технических работ.



Некоторые функции "Ощад 24/7" будут недоступны

Стоит отметить, что в приложении "Ощад 24/7" можно оплатить коммунальные услуги, перевести средства между картами, пополнить мобильный, осуществить платежи в бюджет. Также приложение позволяет приобрести билеты через сервис.