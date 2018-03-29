В работе Telegram произошел масштабный сбой

В мессенджере Telegram случился масштабный сбой в работе. В частности, проблемы возникли у пользователей по всей Европе, в том числе и в Украине, а также на Ближнем Востоке и в России.

Об этом сообщили в компании Telegram на своей странице в Twitter.

Читайте также: На YouTube обнаружили новый опасный вирус

Так, пользователи не могут отправлять сообщения или записи в публичные каналы.

При этом в компании заверили, что уже работают над решением проблемы и планируют ее решить уже в ближайшее время.

Как известно, ранее сбой в работе Telegram произошел 5 марта. Тогда пользователи имели проблемы с доступом в мессенджер. Тогда больше всего жалоб было от пользователей из стран Западной Европы.

Our users in Europe, Middle East and the CIS countries are experiencing connection issues at the moment. We are looking into the issue and hope to bring you back online soon. — Telegram Messenger (@telegram) 29 березня 2018 р.



Сбой в работе Telegram/ скриншот сайта Downdetector