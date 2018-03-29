В работе Telegram произошел масштабный сбой
В мессенджере Telegram случился масштабный сбой в работе. В частности, проблемы возникли у пользователей по всей Европе, в том числе и в Украине, а также на Ближнем Востоке и в России.
Об этом сообщили в компании Telegram на своей странице в Twitter.
Читайте также: На YouTube обнаружили новый опасный вирус
Так, пользователи не могут отправлять сообщения или записи в публичные каналы.
При этом в компании заверили, что уже работают над решением проблемы и планируют ее решить уже в ближайшее время.
Как известно, ранее сбой в работе Telegram произошел 5 марта. Тогда пользователи имели проблемы с доступом в мессенджер. Тогда больше всего жалоб было от пользователей из стран Западной Европы.
Сбой в работе Telegram/ скриншот сайта Downdetector
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Массовый протест против Савченко проходит в Николаеве: активисты зашли в сессионный зал ОГАсегодня , 12:08
-
Деньги пахнут: В Великобритании расследуют, сколько у них "грязных" средств из Россиисегодня , 10:46
-
Администрация Трампа должна обратить внимание на коррупцию в Украине, – Washington Timesсегодня , 09:30
Комментарии