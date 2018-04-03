В работе YouTube произошел масштабный сбой: какие регионы зацепило

В YouTube случился серьезный сбой в работе. По всему миру пользователи жалуются, что сеть работает нестабильно.

Об этом свидетельствуют данные портала downdetector.

Сбой произошел вечером 2 апреля.

Читайте также: Почему не работает Telegram: Дуров назвал причину

В частности, проблемы с YouTube возникли у пользователей из России, Германии, Великобритании, Турции, Бразилии, Мексики, Аргентины, Швейцарии, Испании, Франции и Италии. Жаловались на нестабильную работу видеохолдинга и в Украине.

Согласно статистике, 41% пользователей имели проблемы в работе с сетью. 38% не могли просматривать видео, 20% не смогли войти в свои учетные записи. При этом многие из пользователей видели на экране надпись "Ошибка 500".



Где не работал YouTube