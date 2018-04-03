13:46
3 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
11°C
11°C 2°C
  • среда
    16°C 5°C
  • четверг
    13°C 7°C
  • пятница
    15°C 8°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Россия взялась за почтение религии. Первый дрон почты России – в хлам
Вєсті Кремля
22:32, 2 апреля
Вести.UA. Состояние Тимошенко с неба. Великий поэт Добкин
Вєсті.UA
21:43, 2 апреля
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Ан-225 Мрия: украинский гигант
Згадати все
21:42, 2 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Интернет
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В работе YouTube произошел масштабный сбой: какие регионы зацепило

185 Читати новину українською
В работе YouTube произошел масштабный сбой
В работе YouTube произошел масштабный сбой / Фото из открытых источников

В YouTube случился серьезный сбой в работе. По всему миру пользователи жалуются, что сеть работает нестабильно.

Об этом свидетельствуют данные портала downdetector.

Сбой произошел вечером 2 апреля.

Читайте также: Почему не работает Telegram: Дуров назвал причину

В частности, проблемы с YouTube возникли у пользователей из России, Германии, Великобритании, Турции, Бразилии, Мексики, Аргентины, Швейцарии, Испании, Франции и Италии. Жаловались на нестабильную работу видеохолдинга и в Украине.

Согласно статистике, 41% пользователей имели проблемы в работе с сетью. 38% не могли просматривать видео, 20% не смогли войти в свои учетные записи. При этом многие из пользователей видели на экране надпись "Ошибка 500".

Де не працював YouTube
Где не работал YouTube

Теги: Техно Интернет YouTube
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
17 самых интересных версий российской пропаганды по поводу отравления Скрипаля
сегодня, 12:04 17 самых интересных версий российской пропаганды по поводу отравления Скрипаля
Блог Медіа 718
Папа Римский закрыл ад
сегодня, 10:00 Папа Римский закрыл ад
Іван Яковина 500
Закон про добровольців досі не працює: чому захисники України не мають права бути її громадянами
сегодня, 08:42 Закон про добровольців досі не працює: чому захисники України не мають права бути її громадянами
Ольга Бродська 477
Путину приготовиться: новый советник Трампа – самый ярый критик режима РФ
2 апреля, 22:01 Путину приготовиться: новый советник Трампа – самый ярый критик режима РФ
Злой Одессит 1888
Пасхальная корзина: 5 интересных идей для оформления своими руками
2 апреля, 21:00 Пасхальная корзина: 5 интересных идей для оформления своими руками
Олена Булан 6963
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук