В Раде хотят уволить главу НАБУ Сытника задним числом в нарушение Конституции, – ГПК

Комитет Верховной Рады поддержал законопроект о повышение эффективности борьбы с коррупцией в правоохранительных органах. Фактически, этот законодательный акт позволит отправить в отставку директора НАБУ Артема Сытника.

Соответствующий законопроект под №3133 и под авторством Алексея Гончаренко ( "Европейская солидарность") опубликован на сайте Рады.

К слову Официально: директора НАБУ Сытника внесли в реестр коррупционеров

Как объясняет Центр противодействия коррупции, принятие закона позволит увольнять главу НАБУ за административное правонарушение, связанное с коррупцией.

В отношении Артема Сытника действительно есть судебное решение, в котором суд признал его коррупционером. Все из-за отдыха в отеле в Ровненской области, за который платил не сам глава НАБУ, а человек, который впоследствии и пожаловался прокуратуре.

Суть административного правонарушения состоит в том, что Сытник должен был указать это в декларации как подарок, но не сделал этого. Поэтому его оштрафовали на 3 тысячи 400 гривен.

Именно с этого момента и начинается правовая коллизия. Дело в том, что это правонарушения совершено в 2017-2019 годах. Поэтому законопроект фактически предлагает уволить Артема Сытника задним числом.

Впрочем, это напрямую противоречит Конституции Украины. Согласно ей, закон не имеет обратной силы и человека нельзя обвинить в преступлении, которое на момент совершения не считалось преступлением.

Если простыми словами, это, например, то же самое, что завтра примут закон о запрете употребления алкоголя, а потом посадят всех, кто употреблял алкоголь еще до принятия закона.

Почему это важно?

ГПК напоминает, что в свое время за Артема Сытника уже заступался Международный валютный фонд, когда усилить влияние на правоохранителей пытались из Администрации президента Петра Порошенко.



Поэтому антикоррупционеры предостерегают, что это не только поколеблет независимость Национального антикоррупционного бюро, но и поставит под вопрос будущее сотрудничество с МВФ.