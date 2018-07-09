В Раде планируют изменить количество членов ЦИК

Депутаты Верховной Рады предлагают на законодательном уровне увеличить количество членов Центральной избирательной комиссии. Для того, чтобы все предложенные 14 кандидатов получили должности.

Об этом спикер ВР Андрей Парубий рассказал во время брифинга.

Читайте также: Шантаж БПП провалился, – эксперт

"Одно из предложений, которое звучала, касается того, чтобы в законе о Центральной избирательной комиссии изменить количественный состав ЦИК. Таким образом мы сможем рассматривать в зале все предложения, поданные фракциями и президентом без дилеммы 14 и 13, а фактически голосуя за то количество кандидатов, которое может быть предусмотренр законом", – отметил Парубий.



По его словам, появляется квота для 14 кандидатов. То есть, для всех тех кандидатов, которые были представлены президентом в Верховную Раду

Сегодня состоятся заседания фракций и если будет найдено взаимопонимание с таким механизмом и такой методикой, конечно я ее предложу в зале, чтобы мы могли продвинуться и приблизиться к решению этого вопроса,

– отметил спикер парламента.

Он отметил, что также есть предложение переноса представления, но в этом случае обновление ЦИК придется отложить на достаточно длительное время, поскольку нужно будет провести спецпроверку новых кандидатов.

Несмотря на то, что состав ЦИК и количество членов ЦИК – это исключительно есть норма закона, то соответственно законодатель может изменить эту численность и таким образом снять политическое напряжение,

– сказал Андрей Парубий.

Спикер добавил, чтобы этот вопрос они могли решать предметно, для него крайне важно, чтобы по этому поводу определились фракции парламента, чтобы у них не было такой же ситуации, как в минувший четверг, когда предложение рассмотрения обновления ЦИК набрало менее 200 сторонников.



Он заявил, что к вечеру понедельника уже будет четкая политическая позиция по этому поводу и он сделает для этого все возможное, но уточнил, что в Совет еще не подан соответствующий законопроект.