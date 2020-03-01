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      В Раде предлагают наказывать за глумление над украинскими военными и их формой: детали

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      В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за публичное глумление над военнослужащими ВСУ, военной формой одежды или знаками различия военных.

      Законопроект №3102 уже зарегистрирован на сайте парламента. Среди инициаторов законопроекта как депутаты "Слуги народа", так и нардепы от других фракций.

      Актуально: Приветствие "Слава Украине" не будут отменять в армии, – Минобороны

      Как будут наказывать нарушителей: детали законопроекта

      • В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сегодня часто звучат оскорбления в сторону военных ВСУ. Это неприемлемо и возмутительно.
      • Публичное глумление над военными ВСУ и их формой будет наказываться штрафом в размере 850 гривен, или общественными работами сроком от 60 до 240 часов.
      • Совершение глумления в дни чествования памяти героев украинско-российской войны, или других важных для украинского войска дат, может привести к аресту сроком до 6 месяцев, или лишению свободы сроком до 2 лет.
      • Законопроект, в случае его принятия, должен стать превентивной мерой для недопущения подобных действий.

      Отметим, что накануне ряд СМИ начали публиковать информацию, что народные депутаты приняли в Раде закон, который отменяет в армии приветствие "Слава Украине" – "Героям слава". В оборонном ведомстве опровергли эти данные.

      В Минобороны заверили, что поздравление закрепят отдельным приказом. Этот приказ выдадут сразу после вступления в силу закона об отмене Устава ВСУ.

      Важно! Патриотический лозунг-приветствие "Слава Украине" стало официальным воинским приветствием Вооруженных сил Украины в 2018 году. Впервые оно прозвучало на параде ко Дню Независимости в Киеве.

      Что известно об отмене Строевого статуса ВСУ?Верховная Рада 5 февраля приняла в первом чтении законопроект №2466, которым отменила Закон "О Строевом уставе Вооруженных Сил Украины". 11 февраля документ передали на подпись президенту. Задача законопроекта – привести нормативно-правовые акты Украины в соответствие к евроатлантическим нормам и критериям членства в НАТО.

      Отмена Строевого устава ВСУ меняет регулирование законом строевых приемов. В частности, полномочия определять эти приемы теперь получит Минобороны.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Добровольцы АТО Міністерство оборони України Вооруженные силы Украины
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