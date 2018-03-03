В Раде придумали наказание для украинских гастролеров в России

1 марта в Верховной Раде был зарегистрирован, а 2-го числа направлен на рассмотрение в комитет законопроект №8085 "Об особенностях ведения гастрольно-концертной деятельности лицами, которые принимают участие в зрелищных мероприятиях на территории государства-агрессора и на временно оккупированной территории Украины".

Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной Рады Украины.

Читайте также: Украинская певица с запада, которая поселилась в Москве, показала, как ее ценят в России

Так, согласно пояснительной записке предлагается:

создать реестр лиц, которые гастролируют на территории страны-агрессора или временно оккупированных территориях Украины;



обязать украинских артистов сообщать в Службу безопасности Украины о гастролях на территории государства-агрессора;



запретить артистам выступать на временно оккупированных территориях;



ввести административные штрафы за нарушение этих требований-в размере от 50 до 200 минимальных зарплат;



телерадиокомпании должны будут обязательно указывать о гастролях артистов на территории страны-агрессора или временно оккупированной территории Украины во время освещения их деятельности или реализации товаров и услуг, созданных с их участием;



организаторы мероприятий, в которых примут участие артисты из реестра, должны будут платить гастрольный сбор;



определить основания для внесения иностранцев в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.

"Принятие законопроекта позволит создать дополнительный эффективный правовой механизм противодействия информационной и гуманитарной агрессии Российской Федерации против Украины, снизит мотивацию публичных лиц проводить гастрольно-концертную деятельность на территории России или на оккупированной территории Украины", — подчеркивается в законопроекте.

Читайте также: Корчинский придумал необычный законный способ попадания российских артистов на территорию Украины

По словам украинского вице-премьера Вячеслава Кириленко, идея документа возникла из-за гастроли ряда украинских исполнителей в России и на временно оккупированных территориях.

Как отметил чиновник, информация о выступлениях артиста на территории страны-агрессора должна в текстовой форме сопровождать клип или видео выступления на телевидении, а на радио дикторы должны будут сообщать об этом аудитории перед началом песни.

"Гастрольный сбор с организаторов, предусмотренный законопроектом, составит 20% от выручки за концерт независимо от того, принимал в нем участие один артист или несколько. Эта выручка идет на специальные счета Минобороны, и мы с деятельности таких исполнителей будем дополнительно поддерживать наши Вооруженные силы", – добавил Кириленко и предположил, что законопроект примут до середины июля 2018 года.