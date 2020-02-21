В Раде снова кнопкодавили: отличился нардеп-мажоритарщик Поляк – видео
На пленарном заседании 21 февраля внефракционный мажоритарщик из Закарпатья Владислав Поляк неоднократно кнопкодавил. Он делал это во время голосования за поправки к проекту закона о рынке земли.
Об этом сообщает общественное движение "ЧЕСТНО". На видео видно, как во время голосования за поправку №1223 к законопроекту о землю депутат сначала проголосовал на пустом месте справа (место закреплено за депутатом группы "Доверие" Василием Петевкой), а затем нажал на кнопку на своем пульте.
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Смотрите видео кнопкодавства депутата Поляка:
На табло голосования системы "Рада" видно, что "за" проголосовали из обоих мест.
Также, Поляк кнопкодавил и во время голосования по поправке №1420 к тому же законопроекту. Кроме того, народный избранник сделал это и во время электронной регистрации на заседание Рады: сначала нажал на кнопку на месте справа, затем – на своем.
К слову, руководство парламента не спешит внедрять сенсорную кнопку.
Как будет работать сенсорная кнопка в Раде?
Сенсорная кнопка должна работать не как реакция на тепло, а как реакция на отпечаток пальца. Такая кнопка нужна для борьбы с кнопкодавством народных депутатов, то есть, чтобы они не могли голосовать еще за кого-то, кроме себя.
Отметим, что отныне нардепы, которых поймают на неличном голосовании, будут нести уголовную ответственность. Соответствующие изменения уже подписал Президент Украины Владимир Зеленский.
Какие штрафы грозят кнопкодавам?
Закон устанавливает уголовную ответственность за неперсональное голосование депутатов в Раде. С парламентариев будут взимать штраф в размере от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 50 до 85 тысяч гривен).
Расследование кнопкодавства парламентариями будут осуществлять следственные органы Государственного бюро расследований.
Как в Раде будут выявлять кнопкодавов
- Аппарат Верховной Рады должен осуществлять видеосъемку заседаний таким образом, чтобы потом можно было подтвердить или опровергнуть факт неличного голосования нардепов.
- Если кто-то из нардепов проголосует за своего коллегу, в Раде останавливается рассмотрение вопроса повестки дня.
- Тогда председатель парламента проверяет, действительно ли в сессионном зале присутствует депутат, за которого проголосовал кто-то из его коллег.
- В случае его отсутствия, о факте кнопкодавства сообщают Верховной Раде. Счетная комиссия должна изъять карточку такого народного депутата и передать ее спикеру.
- После этого проводят повторное голосование по последнему предложению.
- После повторного голосования спикер дает распоряжение Аппарату Верховной Рады немедленно подготовить сообщение о факте неперсонального голосования.
- Это уведомление вместе с протоколом, стенограммой, стенографической бюллетенем заседания и его видеозаписью предоставляется Председателю Верховной Рады.
- Спикер направляет все эти документы для расследования в ГБР.
Кого из нардепов уже ловили за кнопкодавством?
На кнопкодавстве в Раде попались немало народных депутатов нового парламента. Больше всего нарушителей из фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь" (ОПЗЖ), а именно — 27 случаев. Чаще всего процедуру голосования нарушал Владимир Кальцев – он проголосовал вместо коллеги 9 раз.
- Первым кнопкодавил Ковалев. Нардепа поймали 10 сентября, когда тот голосовал вместо другого внефракционного мажоритарщика из Донецкой области – Максима Ефимова. Затем политик еще и угрожал журналистам и до сих пор не извинился перед народом Украины.
- Вторым поймали Литвиненко, который 3 сентября голосовал за своего коллегу Александра Скичко.
- Копанчук кнопкодавила в парламенте 11 сентября, голосуя вместо однопартийца Вячеслава Рублева.
- Народного депутата фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Василия Нимченко поймали на кнопкодавстве 12 ноября. Кстати он предлагал за это сажать.
- Народный депутат Владимир Кальцев из "Оппозиционная платформа – за жизнь" 3 декабря 9 раз нарушил процедуру личного голосования. Пока это является рекордом кнопкодавства в Раде 9 созыва.
- Внефракционный нардеп-мажоритарщик из Закарпатской области Роберт Горват кнопкодавил 4 декабря.
- Нардеп от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Сергей Ларин даже придумал целый механизм для кнопкодавства. Как он это сделал – читайте здесь.
- Нардеп Магомедов Муса из "Оппозиционного блока" 18 декабря голосовал за коллег 8 раз.
- ПНа кнопкодавстве 18 декабря попались: самовыдвиженцы Андрей Иванчук и Василий Петевка, Виктор Черный и Михаил Макаренко из "Оппозиционной платформы – за жизнь".
- 14 января, в первый пленарный день 2020 года в Верховной Раде зафиксировали двух кнопкодавов – это были внефракционные парламентарии Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов.