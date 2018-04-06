В Раде собираются переименовать Днепропетровскую область
Днепропетровскую область могут переименовать в Сечеславскую. Соответствующий законопроект обещает зарегистрировать в парламенте на следующей неделе внефракционный нардеп Андрей Денисенко.
Как сообщил политик в Facebook, он имеет на руках 150 подписей депутатов из разных фракций и групп под проектом изменений в Конституцию. По его словам, не поставили своих подписей члены "Оппозиционного блока".
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"Убежден, что совместными усилиями общественности, ученых и культурных деятелей, которые инициировали этот процесс, и народных депутатов край пяти Сечей наконец получит достойное название, избавится от клейма фамилии одного из организаторов Голодомора... Наконец, название во славу Сечи, защитницы Украины – лучшая для области, которая остановила Путина", – отметил Денисенко.
Он добавил, что "дело восстановления национальной памяти и идентичности нашего народа – один из краеугольных камней развития украинского государства".
Напомним, 19 мая 2016 года Верховная Рада проголосовала за переименование города Днепропетровск в Днепр. За соответствующий проект постановления проголосовали 247 народных депутатов. Однако для изменения названия области нужно вносить изменения в Конституцию Украины.