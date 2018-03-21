В Раду, Кабмина и АП запрещено заходить с оружием Порошенко подписал соответствующий закон

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", согласно которому запрещается допуск лиц с оружием в здания Верховной Рады, правительства и других органов государственной власти.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба украинского главы.

Читайте также: Эксперт рассказал, как будет действовать закон об оружии депутатов

Так, согласно документу, в здания, где работают Верховная Рада Украины, Президент Украины, Кабинет министров Украины, а также здания, где работают другие органы государственной власти Украины и относительно которых осуществляется государственная охрана, не допускаются лица с холодным или огнестрельным оружием, правда такие ограничения не распространяются на лиц, осуществляющих государственную охрану соответствующего здания.

Также отмечается, что в здания, где работают Верховная Рада Украины, Президент Украины, Кабинет Министров Украины, другие органы государственной власти, не допускаются лица с взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися жидкостями или горючими твердыми веществами, пиротехническими средствами.

Добавим, что этот закон вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 20 марта Верховная Рада Украины поддержала законопроект, запрещающий народным депутатам приходить с оружием в здание парламента: свои голоса отдали 263 парламентария. Уже 21 марта в здании украинского парламента была установлена рамка с металлоискателем, через которую должны проходить народные избранники.