"В рану можно было втиснуть палец": пленные моряки написали письма из СИЗО

Украинские моряки Андрей Ейдер и Андрей Артеменко, которых незаконно удерживают в московском СИЗО "Матросская тишина", написали письма из российского плена. В них ребята рассказали о своем состоянии и об условиях, в которых находятся.

Ейдер и Артеменко в своих письмах-ответах ТСН написали, что находятся в полной информационной изоляции и не знают ничего о состоянии своих собратьев.

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Операцию перенес нормально, не могу из-за ранения сгибать левое колено, правое бедро, чуть распотрошило. Туда пару осколков влетело, сначала можно было в рану палец всунуть, больно на правую ногу опираться. На правой руке царапина, поэтому мажу бумагу зеленкой и прочим во время написания,

– отметил Ейдер.

Парень, кстати, самый молодой из всех пленных моряков, также выразил свои надежды относительно скорого освобождения. Он надеется, что попадет домой еще до Нового года. Также Ейдер пишет, что ему осточертели песни "Русского радио", которое звучит в тюрьме.

"Песни с "Русского радио" я уже возненавидел, но доступно только оно. Там хоть какие-то новости. Домой позвонить не могу, не у кого попросить разрешения и телефон. Держимся и ждем возвращения на родину", – написал он.



Письмо Ейдера

Другой украинский моряк – Андрей Артеменко попросил написать ему письмо своего сокамерника, поскольку сам плохо знает русский. Он говорит, что уже выздоравливает и очень надеется, что он и другие моряки скоро окажутся дома у своих родных.

Находясь здесь, думаю ребята меня поддержат, надеемся, что руководство нашей страны принимает все меры для скорейшего нашего возвращения домой. Хочу передать слова благодарности всей Украине и всем людям, которые о нас беспокоятся, переживают и ждут наше скорейшее возвращение домой,

– добавил Артеменко.



Письмо Артеменко

Добавим, что 10 декабря волонтеры сообщили о том, что украинские моряки, которых удерживают в СИЗО "Матросская тишина", отправили из плена письма своим родным.

Что известно о событиях в Керченском проливе?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.



Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Из-за этого украинская экономика несет немалые убытки.