В разгар коронавируса в Беларуси проводят субботник, Лукашенко поехал сажать деревья: фото

Пока весь мир пытается преодолеть коронавирус и внедряет карантин, в Беларуси устроили общенациональный "республиканский субботник". Лидер страны Александр Лукашенко отправился в село недалеко от Чернобыля сажать деревья.

На опубликованных изданием БЕЛТА фото видно, что высокопоставленные чиновники также участвуют в субботнике.

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Политики работают без защитных масок и на близкой друг от друга дистанции. Среди них – заместитель главы местного парламента Анатолий Исаченко и помощник Лукашенко Александр Субботин.

Между тем президент Беларуси отправился в поселок Лясковичи, который расположен на территории Национального парка Припятский. Александр Лукашенко будет сажать деревья.

В Беларуси устроили субботник во время коронавируса / Фото БЕЛТА

Заметим, что в Беларуси откровенно пренебрегают новостями о коронавирусе. Александр Лукашенко не верит в коронавирус и не собирается вводить карантин.

Что заявлял о коронавирусе Лукашенко

Пандемию белорусский президент называл "коронапсихозом".

Лукашенко советовал употреблять масло из сметаны и чаще бывать на свежем воздухе. Он уверял, что полезно для профилактики выпивать немного водки и ходить в сауну.

Политик считает, что изоляция – не действенный метод борьбы с коронавирусом. По его мнению, это наоборот может способствовать ухудшению состояния тех, кто уже заразился вирусом.

Президент Беларуси отмечал, что на самом деле все летальные случаи – не от коронавируса, а от хронических болезней.

По состоянию на 25 апреля в Беларуси подтвердили 8 тысяч 773 случая коронавируса, 63 человека умерли, а 1 120 – выздоровели.