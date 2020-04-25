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      В разгар коронавируса в Беларуси проводят субботник, Лукашенко поехал сажать деревья: фото

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      В Беларуси устроили субботник
      В Беларуси устроили субботник / belta.by

      Пока весь мир пытается преодолеть коронавирус и внедряет карантин, в Беларуси устроили общенациональный "республиканский субботник". Лидер страны Александр Лукашенко отправился в село недалеко от Чернобыля сажать деревья.

      На опубликованных изданием БЕЛТА фото видно, что высокопоставленные чиновники также участвуют в субботнике.

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      Политики работают без защитных масок и на близкой друг от друга дистанции. Среди них – заместитель главы местного парламента Анатолий Исаченко и помощник Лукашенко Александр Субботин.

      Между тем президент Беларуси отправился в поселок Лясковичи, который расположен на территории Национального парка Припятский. Александр Лукашенко будет сажать деревья.

      В Беларуси устроили субботник во время коронавируса / Фото БЕЛТА

      Заметим, что в Беларуси откровенно пренебрегают новостями о коронавирусе. Александр Лукашенко не верит в коронавирус и не собирается вводить карантин.

      Что заявлял о коронавирусе Лукашенко

      • Пандемию белорусский президент называл "коронапсихозом".
      • Лукашенко советовал употреблять масло из сметаны и чаще бывать на свежем воздухе. Он уверял, что полезно для профилактики выпивать немного водки и ходить в сауну.
      • Политик считает, что изоляция – не действенный метод борьбы с коронавирусом. По его мнению, это наоборот может способствовать ухудшению состояния тех, кто уже заразился вирусом.
      • Президент Беларуси отмечал, что на самом деле все летальные случаи – не от коронавируса, а от хронических болезней.

      По состоянию на 25 апреля в Беларуси подтвердили 8 тысяч 773 случая коронавируса, 63 человека умерли, а 1 120 – выздоровели. 

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Здоровье Новости политики Коронавирус COVID-19 Александр Лукашенко Новости Беларуси
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