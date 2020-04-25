В разгар коронавируса в Беларуси проводят субботник, Лукашенко поехал сажать деревья: фото
Пока весь мир пытается преодолеть коронавирус и внедряет карантин, в Беларуси устроили общенациональный "республиканский субботник". Лидер страны Александр Лукашенко отправился в село недалеко от Чернобыля сажать деревья.
На опубликованных изданием БЕЛТА фото видно, что высокопоставленные чиновники также участвуют в субботнике.
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Политики работают без защитных масок и на близкой друг от друга дистанции. Среди них – заместитель главы местного парламента Анатолий Исаченко и помощник Лукашенко Александр Субботин.
Между тем президент Беларуси отправился в поселок Лясковичи, который расположен на территории Национального парка Припятский. Александр Лукашенко будет сажать деревья.
В Беларуси устроили субботник во время коронавируса / Фото БЕЛТА
Заметим, что в Беларуси откровенно пренебрегают новостями о коронавирусе. Александр Лукашенко не верит в коронавирус и не собирается вводить карантин.
Что заявлял о коронавирусе Лукашенко
- Пандемию белорусский президент называл "коронапсихозом".
- Лукашенко советовал употреблять масло из сметаны и чаще бывать на свежем воздухе. Он уверял, что полезно для профилактики выпивать немного водки и ходить в сауну.
- Политик считает, что изоляция – не действенный метод борьбы с коронавирусом. По его мнению, это наоборот может способствовать ухудшению состояния тех, кто уже заразился вирусом.
- Президент Беларуси отмечал, что на самом деле все летальные случаи – не от коронавируса, а от хронических болезней.
По состоянию на 25 апреля в Беларуси подтвердили 8 тысяч 773 случая коронавируса, 63 человека умерли, а 1 120 – выздоровели.