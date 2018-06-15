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В разведке объяснили, почему Черноморский флот РФ приведен в повышенную боевую готовность

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ЧФ России привели в повышенную боевую готовность из-за Чемпионата мира по футболу
ЧФ России привели в повышенную боевую готовность из-за Чемпионата мира по футболу / ipress.ua

Черноморский военно-морской флот России привели в повышенную боевую готовность из-за Чемпионата мира по футболу, который 14 июня начался в РФ.

Такое мнение в эфире "5 канала" высказал пресс-секретарь Главного управления разведки Минобороны Николай Красный.

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Вчера начался чемпионат по футболу в РФ. В рамках этого чемпионата Россия привела в повышенную степень боевой готовности соответствующие дежурные силы и средства,
– отметил он.

Также Красный объяснил, что есть четыре вида степеней боевой готовности: постоянная, по которой люди могут уходить в отпуска, повышенная военная угроза и полная боевая готовность. Повышенная, по словам спикера, в основном обязывает привлекать больше людей на дежурство.

"Российская Федерация – специфическая страна. То она "казаков" приводит к надзору на футбол, то флот в боевую готовность... Эти все меры – они вписываются в общую конву агрессивной постимперской политики РФ. То есть усиление на флоте не происходит, угрозы нет", – добавил Николай Красный.

Теги: Новости Украины Новости политики Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости России Міністерство оборони України Водный транспорт ЧФ РФ
Источник: 24 Канал
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