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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В "реабилитационном центре" под Киевом силой удерживали людей: видео

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Под Киевом обнаружили "реабилитационный центр", в котором насильно удерживали людей. К тому же, наряду с нарко- и алкозависимыми, вроде бы, обнаружили и вполне здоровых: двух 14-летних девушек и 80-летнюю женщину. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Проверку устроили накануне, 13 августа, и работу "центра" должны были прекратить – но там до сих пор есть люди.

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Помещение "центра" – в недостроенном доме без никаких вывесок или указателей. Однако именно здесь, говорят представители уполномоченного по правам человека, насильно удерживают людей.

По словам директора учреждения, здесь находится 21 дееспособное лицо с наркотической и алкогольной зависимостями и с расстройствами психики. Во время конфиденциального общения 12 пациентов сообщили о желании покинуть заведение. Также они рассказали, что попали в "центр" против воли, большинство из них поместили сюда по инициативе родственников. Впрочем, нет никаких решений судебных органов, медицинских учреждений и согласия самих лиц на содержание их здесь,
– написала Людмила Денисова.

По данным офиса уполномоченного по правам человека, некоторые пациенты пожаловались правозащитникам на то, что их удерживают силой, а еще – заставляют принимать психотропные лекарства.

Так выглядит "реабилитационный центр" снаружи

К слову, "центр" не имеет лицензии на медицинские услуги. Поэтому 13 августа в заведение нагрянула полиция, но никого из персонала не задерживали. "Лиц, которые находились в этом доме, забрали родственники. У нас больше будет вопросов относительно того, какими препаратами работники проводили процедуры", – сообщил представитель Национальной полиции Киевщины Николай Жукович.

А вот это нашли правоохранители внутри

Активисты говорят – таких центров много. Ведь на законодательном уровне лечение "зависимых" в государстве вообще не урегулировано.

Самое главное, с чем мы боремся – отсутствие в стране возможности оказывать квалифицированную помощь наркозависимым людям. Есть множество центров реабилитации, которые работают частично легально, частично полулегально. Кто-то действительно оказывает надежную помощь, а кто-то делает вещи, которые вне каких-либо рамок действующего законодательства,
– пояснил член Всеукраинского движения противодействия наркомании и наркокоррупции " Роман Ступницкий.

По состоянию на 2015 год в Украине насчитывалось 100 тысяч наркозависимых – так говорит официальная статистика. Однако активисты возражают: по их подсчетам от наркотиков зависимы более полумиллиона украинцев, и ежедневно таких только увеличивается.

Напомним, раннее употребление наркотиков или алкоголя влияет на формирование личности.

Автор: Анна Сердюк, Анна Калюжная
Теги: Новости Украины Новости Киева Наркотики Медицина Криминальные новости
Источник: 24 канал
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