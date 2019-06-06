21:33
6 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Страшное оружие Путина. Видеоигра с обнаженным Сталиным
      Вєсті Кремля
      22:51, 5 июня
      Вести.UA: У Кличко появился новый брат. Савченко роет себе яму
      Вєсті.UA
      22:07, 5 июня
      Тихий бизнес МВД: как владельцам авто не попасть в руки мошенников
      ЦРУ
      09:00, 5 июня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      В регионы начали развозить крупнейшую за последние годы партию сывороток от ботулизма

      14 Читати новину українською
      Первая партия сыворотки от ботулизма уже в Украине
      Первая партия сыворотки от ботулизма уже в Украине / УНИАН

      204 флакона ботулинического антитоксина канадского производства, закупленные за государственный счет, едут в регионы.

      Приказ о распределении подписан и опубликован на сайте Минздрава Украины.

      Ранее Украина не имела специальной программы по централизованным закупкам противоботулинических сывороток. Но теперь Минздрав Украины обеспечивает такие антитоксины за средства государственного бюджета. Благодаря закупкам через международные организации нам удалось привлечь признанных в мире производителей, и впервые была зарегистрирована качественная сыворотка производства Канады. Она будет бесплатно доступна каждому, с кем произошел случай ботулизма и кто в ней нуждается,
      – заявила заместитель министра здравоохранения Украины Ольга Стефанишина.

      Читайте также: Пищевое отравление: симптомы и первая помощь

      Партию противоботулинических сывороток закупила Программа развития ООН (ПРООН). Антитоксин ботулинический канадского производства является высококачественным продуктом, который авторизован странами с суровыми регуляторными органами (US FDA, США и Health Canada, Канада). Остаточный срок годности на момент поставки – не менее 2 лет.

      ПРООН сотрудничает с Министерством здравоохранения Украины, чтобы поддержать внедрение медицинской реформы и усилить закупочную способность государства, его систему и процессы, с целью всеобщего медицинского обеспечения граждан, не оставляя никого в стороне. Совместными усилиями мы поставляем в Украину лекарства высокого качества, которые соответствуют современным международным стандартам и критериям,
      – отмечает Дафина Ґерчева, Постоянная представительница ПРООН в Украине.

      Закупленная сыворотка – это гептавалентный антитоксин, то есть лекарственное средство для спасения жизни при инфекционном поражении семью генотипами токсина ботулизма (типы A, В, C, D, E, F, G), в отличие от аналогов, обычно только один (тип А ) или три генотипа (типы А, В, Е). Чтобы обеспечить всех пациентов необходимыми лекарствами, потребность каждого региона формировали на базе статистических данных – через расчет среднего количества заболеваний за последние десять лет.

      По оперативным сообщениям, с начала года в Украине зарегистрировано 45 случаев ботулизма, в результате которых заболел 51 человек. Больше всего случаев ботулизма за этот период зафиксировали в Черниговской, Житомирской, Винницкой, Запорожской областях и в Киеве.

      Ботулизм – это пищевое отравление, обусловленное потреблением продуктов, в которых накопились ботулотоксины. Подробнее об опасном заболевании читайте в блоге "Почему тарань – это опасно, и как уберечься от ботулизма".

      Обратите внимание! Как отличить ботулизм от обычного отравления: инфографика

      blog_ava
      Папа Римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш": как она звучит теперь
      сегодня
      1194
      Теги: Новости Украины Здоровье Новости Здоровье Отравление Ботулизм
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Лучшие смартфоны мая – рейтинг Техно 24
      сегодня , 21:05 Лучшие смартфоны мая – рейтинг Техно 24
      27
      Блокада Донбасса: необходимые условия и риски возможной отмены
      сегодня , 20:30 Блокада Донбасса: необходимые условия и риски возможной отмены
      Світлана Попова 140
      Гройсман и выборы: на какую должность может претендовать нынешний премьер
      сегодня , 19:01 Гройсман и выборы: на какую должность может претендовать нынешний премьер
      Ірина Поліщук 218
      Чому таранька – це небезпечно, і як уберегтися від ботулізму
      сегодня , 17:00 Чому таранька – це небезпечно, і як уберегтися від ботулізму
      Ольга Стефанишина 1530
      Ко Дню журналиста: топ-5 фильмов об "акулах пера"
      сегодня , 16:44 Ко Дню журналиста: топ-5 фильмов об "акулах пера"
      316
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук