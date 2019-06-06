В регионы начали развозить крупнейшую за последние годы партию сывороток от ботулизма

204 флакона ботулинического антитоксина канадского производства, закупленные за государственный счет, едут в регионы.

Приказ о распределении подписан и опубликован на сайте Минздрава Украины.

Ранее Украина не имела специальной программы по централизованным закупкам противоботулинических сывороток. Но теперь Минздрав Украины обеспечивает такие антитоксины за средства государственного бюджета. Благодаря закупкам через международные организации нам удалось привлечь признанных в мире производителей, и впервые была зарегистрирована качественная сыворотка производства Канады. Она будет бесплатно доступна каждому, с кем произошел случай ботулизма и кто в ней нуждается,

– заявила заместитель министра здравоохранения Украины Ольга Стефанишина.

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Партию противоботулинических сывороток закупила Программа развития ООН (ПРООН). Антитоксин ботулинический канадского производства является высококачественным продуктом, который авторизован странами с суровыми регуляторными органами (US FDA, США и Health Canada, Канада). Остаточный срок годности на момент поставки – не менее 2 лет.

ПРООН сотрудничает с Министерством здравоохранения Украины, чтобы поддержать внедрение медицинской реформы и усилить закупочную способность государства, его систему и процессы, с целью всеобщего медицинского обеспечения граждан, не оставляя никого в стороне. Совместными усилиями мы поставляем в Украину лекарства высокого качества, которые соответствуют современным международным стандартам и критериям,

– отмечает Дафина Ґерчева, Постоянная представительница ПРООН в Украине.

Закупленная сыворотка – это гептавалентный антитоксин, то есть лекарственное средство для спасения жизни при инфекционном поражении семью генотипами токсина ботулизма (типы A, В, C, D, E, F, G), в отличие от аналогов, обычно только один (тип А ) или три генотипа (типы А, В, Е). Чтобы обеспечить всех пациентов необходимыми лекарствами, потребность каждого региона формировали на базе статистических данных – через расчет среднего количества заболеваний за последние десять лет.

По оперативным сообщениям, с начала года в Украине зарегистрировано 45 случаев ботулизма, в результате которых заболел 51 человек. Больше всего случаев ботулизма за этот период зафиксировали в Черниговской, Житомирской, Винницкой, Запорожской областях и в Киеве.

Ботулизм – это пищевое отравление, обусловленное потреблением продуктов, в которых накопились ботулотоксины. Подробнее об опасном заболевании читайте в блоге "Почему тарань – это опасно, и как уберечься от ботулизма".

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