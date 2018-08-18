В регионы отправили большую партию вакцины от полиомиелита

В медучреждения Украины в регионах отправили 400 тысяч доз инактивированной вакцины для профилактики полиомиелита.

Об этом сообщила и. о. министра образования Украины Ульяна Супрун в Facebook.

По словам чиновника, в ближайшее время вакцина попадет в медучреждения всех областей Украины, где ее можно получить бесплатно.

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Если вы еще не прививали ребенка от полиомиелита или пропустили плановую прививку – обязательно обратитесь к семейному врачу или педиатру! Ребенок должен получить четыре дозы вакцины до 18 месяцев и пройти ревакцинацию в 6 и 14 лет,

– отметила Супрун.

И. о. министра напомнила, что вакцина является единственной защитой от смертельно опасного полиомиелита.