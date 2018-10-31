17:29
31 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВЗРЫВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Адмирал Кузнецов" на дне. Российский хитяра об опасности Хэллоуина
      Вєсті Кремля
      21:26, 30 октября
      Вести. UА. Божественные деньги Новинского. Оператор call-центра Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, 30 октября
      Мыльный пузырь Каськива: захваченные земли на Закарпатье могут не вернуть даже после суда
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВЗРЫВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

      В рейтинг самых богатых украинцев попали честные бизнесмены с хорошей репутацией

      65 Читати новину українською
      Интервью с журналистом-расследователем Иваном Верстюком
      Интервью с журналистом-расследователем Иваном Верстюком / 24 канал

      Последние рейтинги самых богатых украинцев показали, что олигархи делали свой капитал с помощью дружбы с первыми лицами и с помощью коррупционных схем. Однако среди списка можно найти два десятка людей – бизнесменов с хорошей репутацией, которые заработали деньги честным путем и в конкурентной среде.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал журналист-расследователь Иван Верстюк.

      Читайте также: Кто из власть имущих богатеет в 12 раз быстрее, чем растет ВВП Украины: инфографика

      По его словам, сегодня в Украине растет торговля потребительскими продуктами, и поэтому, например, состояние Владимира Костельмана, владельца известной сети супермаркетов "Сильпо", выросло на 18%.

      костельман
      Владимир Костельман

      Еще более вырос интернет-магазин "Розетка", владелец которого – Владислав Чечеткин. Они увеличили доходы на 120%.

      Это говорит о том, что украинцы активно покупают. Мы знаем, что в стране достаточно высокая инфляция – 9%. А когда такая высокая инфляция, люди хотят сразу побольше купить, а не экономить деньги, потому что они дешевеют и теряют свою стоимость,
      – отметил Иван Верстюк.

      верстюк
      Владислав Чечеткин

      Также журналист отметил стремительный рост "Новой почты". Это крупнейший частный логистический оператор, которым обладают Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк.

      "Мы им насчитали по 100 миллионов долларов состояния. Я недавно имел долгий разговор с Климовым. Он признался, что "Новая почта" нарастила выручку в 10 миллиардов гривен. Это очень серьезный показатель. Рост почтовых отправлений у них в этом году достигает 30%. Это очень большая и очень хорошая динамика. Это бизнес, который был построен с нуля. Который был построен без налоговых или иных субсидий и дотаций, без лобби в Верховной Раде, без победы на приватизационных аукционах", – рассказал Иван Верстюк.

      Журналист-расследователь отметил, что вместе с ростом таких компаний, обогащается и вся страна.

      клімов поперешнюк
      Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк

      К слову, стоит заметить, что "Новой почты" вообще не было в прошлогоднем рейтинге. И интересно, что такой рост не остался без внимания правоохранителей-рэкетиров. Наезд на компанию "Новая почта" закончился ничем, хотя обыски проходили по всей стране. Тогда украинское общество и общественность активизировались, в частности, в интернете на защиту "Новой почты".

      Напомним, 14 июня 2018 года ГПУ закрыла дело в отношении "Новой почты". Уголовное производство в отношении деятельности логистического оператора "Новая почта" было закрыто из-за отсутствия состава преступления.

      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Компании и рынки Бизнес Министерство экономического развития и торговли Новая почта
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Синод на трьох: Помісна церква України знову під загрозою
      сегодня , 17:00 Синод на трьох: Помісна церква України знову під загрозою
      Семен Кабакаєв
      "Все пропало, нас сливают": почему украинцы любят искать "зраду"
      сегодня , 16:01 "Все пропало, нас сливают": почему украинцы любят искать "зраду"
      Павло Казарін
      Перекриття дороги в Києві: протестувальники не жертви афери, а співучасники
      сегодня , 15:46 Перекриття дороги в Києві: протестувальники не жертви афери, а співучасники
      Артем Овдієнко
      Сказочник Путин угрожает США старьем
      сегодня , 15:00 Сказочник Путин угрожает США старьем
      Злой Одессит
      Як суддя із запаморочливими статками допоміг Розенблату "анулювати" результати 75 експертиз
      сегодня , 14:30 Як суддя із запаморочливими статками допоміг Розенблату "анулювати" результати 75 експертиз
      Олександра Дрік
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук