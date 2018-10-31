В рейтинг самых богатых украинцев попали честные бизнесмены с хорошей репутацией

Последние рейтинги самых богатых украинцев показали, что олигархи делали свой капитал с помощью дружбы с первыми лицами и с помощью коррупционных схем. Однако среди списка можно найти два десятка людей – бизнесменов с хорошей репутацией, которые заработали деньги честным путем и в конкурентной среде.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал журналист-расследователь Иван Верстюк.

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По его словам, сегодня в Украине растет торговля потребительскими продуктами, и поэтому, например, состояние Владимира Костельмана, владельца известной сети супермаркетов "Сильпо", выросло на 18%.



Владимир Костельман

Еще более вырос интернет-магазин "Розетка", владелец которого – Владислав Чечеткин. Они увеличили доходы на 120%.

Это говорит о том, что украинцы активно покупают. Мы знаем, что в стране достаточно высокая инфляция – 9%. А когда такая высокая инфляция, люди хотят сразу побольше купить, а не экономить деньги, потому что они дешевеют и теряют свою стоимость,

– отметил Иван Верстюк.



Владислав Чечеткин

Также журналист отметил стремительный рост "Новой почты". Это крупнейший частный логистический оператор, которым обладают Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк.

"Мы им насчитали по 100 миллионов долларов состояния. Я недавно имел долгий разговор с Климовым. Он признался, что "Новая почта" нарастила выручку в 10 миллиардов гривен. Это очень серьезный показатель. Рост почтовых отправлений у них в этом году достигает 30%. Это очень большая и очень хорошая динамика. Это бизнес, который был построен с нуля. Который был построен без налоговых или иных субсидий и дотаций, без лобби в Верховной Раде, без победы на приватизационных аукционах", – рассказал Иван Верстюк.

Журналист-расследователь отметил, что вместе с ростом таких компаний, обогащается и вся страна.



Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк

К слову, стоит заметить, что "Новой почты" вообще не было в прошлогоднем рейтинге. И интересно, что такой рост не остался без внимания правоохранителей-рэкетиров. Наезд на компанию "Новая почта" закончился ничем, хотя обыски проходили по всей стране. Тогда украинское общество и общественность активизировались, в частности, в интернете на защиту "Новой почты".

Напомним, 14 июня 2018 года ГПУ закрыла дело в отношении "Новой почты". Уголовное производство в отношении деятельности логистического оператора "Новая почта" было закрыто из-за отсутствия состава преступления.