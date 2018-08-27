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В рейтинге самых грязных городов Украины нашли пробелы

350 Читати новину українською
Самые грязные города Украины
Самые грязные города Украины / narodna-pravda.ua

Опубликованный 20 августа рейтинг самых загрязненных городов Украины нельзя считать полностью объективным в силу ряда серьезных причин.

Так, речь идет как о неунифицированной системе проведения исследований в разных населенных пунктах, так и о несоответствии принципов расчетов реальной экологической ситуации.

Кроме того, авторы рейтинга ссылаются на данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, однако на ее сайте нет ни одной активной страницы, а на главной странице можно ознакомиться только с метеорологическими показателями, сообщает общественное формирование "Экопатруль".

Возвращаясь к различным критериям сравнения городов, следует отметить, что в указанном рейтинге их сопоставили, несмотря на совершенно разные условия наблюдения за экологической ситуацией. Например, в Днепропетровской области автоматизированные посты наблюдения в городах Днепр, Никополь, Павлоград и Кривой Рог. Более того, в первых трех даже есть свои Telegram-каналы, на которых публикуются данные для всех желающих. Также информация о наблюдениях публикуется на ресурсе ECOINFO, где можно узнать о состоянии атмосферного воздуха в любой точке города Днепр. Однако, если обратить внимание, сразу видно, что данные от стационарных источников вносятся непосредственно предприятиями и далеко не всегда являются свежими. Что касается конкретно Кривого Рога, то там ресурсный центр регулярно обновляет информацию.

В соседнем Запорожье сложившаяся ситуация – несколько сложнее, поскольку город имеет в своем распоряжении лишь пять стационарных постов наблюдения, которые оборудованы только приборами для отбора проб. В дальнейшем они перевозятся в лаборатории, и результаты измерений известны лишь на следующий день, а сообщается только о превышении предельно допустимых концентраций. Итак, конкретные цифры увидеть достаточно сложно. Такая же практика используется и в Луцке.

Говоря о Мариуполе, который в рейтинге признан самым загрязненным городом на уровне с Днепром, следует отметить, что он частично пострадал из-за того, что показал реальные цифры, которые действительно замеряются.

В свою очередь, система мониторинга в Одессе предусматривает только анализ и обобщение первичных данных субъектов мониторинга, поскольку своих постов город не имеет. По аналогичному принципу работает и Харьков, который не скрывает, что не обладает необходимым для замеров оборудованием.

Еще один фактор, который свидетельствует об отсутствии общего знаменателя в исследовании, это то, что единственными регионами, которые осуществляют замеры на предмет тяжелых металлов, являются Николаевщина и Херсонщина.

Проблемой Киевской области является наличие лишь четырех автоматизированных постов наблюдения, которые ориентируются в основном на показатели столицы, поскольку находятся в непосредственной близости от нее.

Не менее серьезным доказательством, что подтверждает ошибочность рейтинга загрязненных городов, можно назвать и несовершенную формулу, используемую для вывода индекса загрязнения атмосферы. Так, в статье указано, что рейтинг базировался на данных о 22 веществах-загрязнителях, включая восемь тяжелых металлов. Но практика свидетельствует, что измерения ведутся по стандартным показателям (пыль, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, диоксид серы, далеко не всегда формальдегид и аммиак), а из перечисленных в статье городов, кроме Николаева и Херсона, никто не ведет учет выбросов тяжелых металлов, которые и представляют наибольшую опасность.

Теги: Новости Украины Новости Киева Экология Новости Одессы Новости Днепра
Источник: 24 Канал
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