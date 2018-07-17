"В ресторан собираемся": появились фото и видео, как пенсионерам платят за акцию под САП

Утром 17 июля под зданием Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Киеве состоялась акция, в которой принимали участие как сторонники, так и противники отставки главы САП Назара Холодницкого.

На митинг пришли около двухсот человек, среди них были несовершеннолетние и пенсионеры.

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Часть из них требовали отставки главы САП Назара Холодницкого, еще несколько десятков людей высказывались против руководителя НАБУ Артема Сытника, держа в руках соответствующие плакаты.

До САПу пригнали бабусь і студентів з плакатами проти НАБУ і Ситника pic.twitter.com/SmJhFG3oDZ — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 17 липня 2018 р.

Большинство из них не могли ответить под каким зданием стоят, зачем сюда пришли и против чего протестуют.

Позже в "Центре противодействия коррупции" показали, как уже после окончания акции люди ждали, пока им заплатят, называя при этом крайне скромные суммы по 80 гривен.

В сети также опубликовали видео, как с пенсионерами рассчитываются.

Представители "Центра противодействия коррупции" пришли под САП требовать отставки Назара Холодницкого и вручить ему "рюкзак на выход". Главу ЦПК Виталия Шабунина молодые люди спортивного телосложения облили зеленкой и забросали тортами. У него диагностировали химические ожоги обоих глаз.