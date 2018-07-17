17:00
17 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
22°C 15°C
  • среда
    23°C 17°C
  • четверг
    24°C 19°C
  • пятница
    23°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ботоксы Путина. Показуха патриарха Кирилла
Вєсті Кремля
21:25, 16 июля
Вести.UA. Роман Тимошенко и Коломойского. Нелегальные коммунисты
Вєсті.UA
20:27, 16 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

"В ресторан собираемся": появились фото и видео, как пенсионерам платят за акцию под САП

201 Читати новину українською
Пенсионерам пообещали по 80 гривен за "акцию" под САП
Пенсионерам пообещали по 80 гривен за "акцию" под САП / Facebook

Утром 17 июля под зданием Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Киеве состоялась акция, в которой принимали участие как сторонники, так и противники отставки главы САП Назара Холодницкого.

На митинг пришли около двухсот человек, среди них были несовершеннолетние и пенсионеры.

Смотрите также: Неизвестные напали на здание НАБУ и уничтожили имущество ведомства

Часть из них требовали отставки главы САП Назара Холодницкого, еще несколько десятков людей высказывались против руководителя НАБУ Артема Сытника, держа в руках соответствующие плакаты.

Большинство из них не могли ответить под каким зданием стоят, зачем сюда пришли и против чего протестуют.

Позже в "Центре противодействия коррупции" показали, как уже после окончания акции люди ждали, пока им заплатят, называя при этом крайне скромные суммы по 80 гривен.

В сети также опубликовали видео, как с пенсионерами рассчитываются.

Представители "Центра противодействия коррупции" пришли под САП требовать отставки Назара Холодницкого и вручить ему "рюкзак на выход". Главу ЦПК Виталия Шабунина молодые люди спортивного телосложения облили зеленкой и забросали тортами. У него диагностировали химические ожоги обоих глаз.

Теги: Коррупция Новости Украины Новости Киева САП Назар Холодницкий Виталий Шабунин Деньги
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Это катастрофа": в сети показали шокирующие фото с курортов оккупированного Крыма
сегодня, 16:43 "Это катастрофа": в сети показали шокирующие фото с курортов оккупированного Крыма
175
Меган Маркл посетила светское мероприятие в нетипичном для нее наряде: фото
сегодня, 16:07 Меган Маркл посетила светское мероприятие в нетипичном для нее наряде: фото
93
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 27 июня , 14:37
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
Международный аэропорт "Киев" в Жулянах хотят закрыть на реконструкцию
 6 мая , 23:44
В Чернигове водитель из-за драки в маршрутке врезался в электроопору
 14 июня , 16:15
Красавчик с серьезным характером: тест-драйв Mazda CX3 от Авто 24
 29 марта , 08:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук