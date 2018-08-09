В ресторане нардепа на Волыни снова произошло массовое отравление

В гостинично-ресторанном комплексе "Садыба на джерелах", что в селе Ромашковка Волынской области, произошло второе массовое отравление на свадьбе за неделю. На этот раз пострадали 15 человек.

Об этом сообщила пресс-служба областного лабораторного центра МЗ Украины.

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В течение 7 августа 2018 года в Волынскую областную инфекционную больницу обратилось 15 человек с признаками острой кишечной инфекции. Начато эпидемиологическое расследование,

– говорится в сообщении.

В региональном центре МОЗ отметили, что во время расследования было установлено, что все больные находились на праздновании свадьбы 5 августа в гостинично-ресторанном комплексе "Садыба на джерелах" Киверцовского района Волынской области.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации вспышки.

Отметим, по информации СМИ это заведение принадлежит народному депутату Сергею Мартыняку.

Напомним, накануне в том же ресторане "Садыба на джерелах" в Волынской области во время празднования свадьбы отравились 22 посетителя. У пострадавших диагностирована вспышка кишечной инфекции, 10 больных были госпитализированы.