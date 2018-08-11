В результате длительной жары сельское хозяйство Германии понесло миллиардные убытки
Длительная жара, что вызвала засуху во многих регионах Германии в течение последних недель, нанесла значительный ущерб сельскохозяйственному комплексу.
Об этом сообщает DW со ссылкой на данные агентства DPA.
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Отмечается, что нанесенный засухой ущерб предварительно оценивается правительством в меньшей мере 1,1 миллиарда евро. Союзом фермеров уже был направлен запрос о финансовой помощи в размере одного миллиарда евро.
Федеральный министр сельского хозяйства Юлия Клекнер призвала правительства федеральных земель сообщать о нанесенном ущербе и размере помощи, которую они ожидают от государства.
Она также подчеркнула, что решение относительно субвенций будет принято после рассмотрения всех предоставленных данных.
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