В результате длительной жары сельское хозяйство Германии понесло миллиардные убытки

Длительная жара, что вызвала засуху во многих регионах Германии в течение последних недель, нанесла значительный ущерб сельскохозяйственному комплексу.

Об этом сообщает DW со ссылкой на данные агентства DPA.

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Отмечается, что нанесенный засухой ущерб предварительно оценивается правительством в меньшей мере 1,1 миллиарда евро. Союзом фермеров уже был направлен запрос о финансовой помощи в размере одного миллиарда евро.

Федеральный министр сельского хозяйства Юлия Клекнер призвала правительства федеральных земель сообщать о нанесенном ущербе и размере помощи, которую они ожидают от государства.

Она также подчеркнула, что решение относительно субвенций будет принято после рассмотрения всех предоставленных данных.