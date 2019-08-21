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      Range Rover друга Януковича влетел в толпу людей

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      Владельцем авто, вызвавшего ДТП в центре Киева, оказался приятель Януковича Згара
      Владельцем авто, вызвавшего ДТП в центре Киева, оказался приятель Януковича Згара / ord-ua.com

      В Киеве столкнулись автомобили Tesla и Range Rover, в результате чего последний влетел в толпу пешеходов. В результате ДТП пострадали 5 человек. Как выяснилось, владельцем автомобиля, который влетел в людей, оказался близкий друг президента-беглеца Януковича Константин Згара.

      Это известный бизнесмен из Донецкой области, его еще называют "владельцем лошадей Януковича", сообщает Telegram канал 24 канала.

      Это нужно видеть: Range Rover и Tesla столкнулись в Киеве, внедорожник влетел в толпу людей: фото

      Такое прозвище Згара получил, поскольку занимается также коневодством и ранее поставлял лошадей для президента-беглеца. После побега Януковича, на близких к Згаре людей были оформлены охотничьи угодья Януковича в Киевской области и несколько объектов недвижимости в столице.

      Джип Range Rover, который влетел в толпу пешеходов в центре Киева, принадлежит Згаре. Но был ли именно он за рулем – полиция не сообщает.

      По словам свидетелей, виновник аварии – именно водитель внедорожника Range Rover. Кроме того, очевидцы рассказали, что он был нетрезв.

      Что известно о Константине Згаре?
      Константин Згара – малоизвестный бизнесмен из Мариуполя. Он является владельцем нескольких предприятий, а его деятельность связывали с олигархом Ринатом Ахметовым и президентом-беглецом Виктором Януковичем. Згара якобы был владельцем лошадей Януковича.

      В 2014 году особенно активно о конюшнях Януковича рассказывал Владимир Парасюк. Тогда он заявлял, что они охранялись вооруженными людьми, и о попытках представителей МВД повлиять на обнародование информации о наличии в них лошадей. При этом, по словам Парасюка, правоохранители защищали частного коневладельца с сомнительной репутацией.

      Тогда говорилось именно о Константине Згаре. Владимир Парасюк заявлял, что некоторые лошади были элитными, а стоимость некоторых особей была в несколько миллионов долларов.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Жертвы Аварии и ДТП Виктор Янукович
      Источник: 24 канал
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