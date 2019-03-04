В результате двух торнадо в США погибли 14 человек

Местные жители заметили 3 марта, как минимум два торнадо, которые пронеслись жилой зоной округа Ли, Штат Алабама. Они разрушали дома, ломали линии электропередачи и вырывали деревья.

Медицинский центр штата принял более 40 пострадавших. Шериф округа Джей Джонсон отметил, что количество погибших еще может возрасти, поскольку некоторые люди пока считаются пропавшими без вести.

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Больше всего в результате торнадо пострадал населенный пункт Борегар, где разрушены или повреждены десятки домов. Из-за торнадо в Алабаме и соседнем штате Джорджии остались без света более 35 тысяч человек.

Отмечается, что путь шторма составил километра в длину, а местами был около 0,4 километра в ширину.

More storm damage... about to totally dark, I still hear helicopters and emergency sirens. #tornado in Bearegard pic.twitter.com/nWm1bRNeHW — Scott Fillmer (@scottfillmer) 3 березня 2019 р.

This is what Lee Road 100 looks like just outside of Beauregard. Incredible destruction from this #tornado @spann pic.twitter.com/EE91ONjTbm — Scott Fillmer (@scottfillmer) 3 березня 2019 р.

Damage at Beauregard in Lee County… video from Courtney Harris. The death toll is up to ten. pic.twitter.com/vBDp2Bg3rQ — James Spann (@spann) 4 березня 2019 р.