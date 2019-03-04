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      В результате двух торнадо в США погибли 14 человек

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      Торнадо у США
      Торнадо у США / Фото из открытых источников

      Местные жители заметили 3 марта, как минимум два торнадо, которые пронеслись жилой зоной округа Ли, Штат Алабама. Они разрушали дома, ломали линии электропередачи и вырывали деревья.

      Медицинский центр штата принял более 40 пострадавших. Шериф округа Джей Джонсон отметил, что количество погибших еще может возрасти, поскольку некоторые люди пока считаются пропавшими без вести.

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      Больше всего в результате торнадо пострадал населенный пункт Борегар, где разрушены или повреждены десятки домов. Из-за торнадо в Алабаме и соседнем штате Джорджии остались без света более 35 тысяч человек.

      Отмечается, что путь шторма составил километра в длину, а местами был около 0,4 километра в ширину.

       

      blog_ava
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      Теги: Стихийный бедствия Новости США Жертвы
      Источник: 24 Канал
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