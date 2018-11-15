В результате попытки поджога Андреевской церкви пострадал священник

Утром 15 ноября двое неизвестных пытались поджечь здание Андреевской церкви. В результате нападения пострадал священнослужитель УПЦ КП.

Примерно в 7:20 четверга злоумышленники бросили в храм бутылки с зажигательной смесью.

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Представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря сообщил, что "коктейли" бросали в дверь стилобата (дома-фундамента) Андреевской церкви.

Здание церкви повреждений не получило, однако пострадал комендант помещения – священник Киевского Патриархата. Нападавшие применили против него силу и газовый баллончик.

Видим, что прихвостни Москвы пытаются "прозрачными намеками" пугать представителей Вселенского Патриарха, которому Андреевская церковь передается под представительство,

– написал Евстратий Зоря.

16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху.

По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. 18 октября депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за соответствующее решение.

Что известно об Андреевской церкви в Киеве?

Это православная церковь, названная в честь Святого Андрея, расположенная на Андреевской горе в Киеве. Храм построен в стиле украинского барокко по проекту выдающегося архитектора итальянского происхождения Бартеломео Растрелли. Является памятником архитектуры и монументальной живописи XVIII века мирового значения в Киеве.



Входит в состав Национального заповедника "София Киевская". Церковь предложено внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На данный момент Церковь уже длительное время находится на реставрации, которую планируют завершить к 2020 году.