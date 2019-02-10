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      В результате сильного снегопада в США без света и тепла остались тысячи жителей (фото)

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      Сильный снегопад в США
      Сильный снегопад в США / psetalk

      Сильный снегопад и буря привели к повреждению линий электропередач, оставив без света и тепла больше чем 50 тысяч потребителей в штате Вашингтон. Главной проблемой стали обледеневшие ветки деревьев.

      Энергетическая компания Puget Sound Energy сообщила в своем Twitter об осложнениях ситуации на дорогах штата. Главной проблемой являются деревья и ветки, обрушившиеся под тяжестью снега на линии электропередач. В районе Сиэтла высота снежного покрова достигает 20,3 сантиметра.

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      По сообщениям сайта FlightAware, отслеживающий передвижения воздушных судов, снегопады и метель привели в субботу к отмене 199 и отсрочки 123 авиарейсов в международном аэропорту крупнейшего города штата – Сиэтла.

      вашингтон, снігопад, надзвичайний стан
      Обледеневшие деревья под давлением снега обрушились на электросети // psetalk

      Губернатор Вашингтона Джей Инсли еще в пятницу ввел режим чрезвычайной ситуации в штате.

      Прогнозируется буря, которую мы не видели в течение многих лет,
      – предупредил губернатор.

      Он также призвал население воздержаться от поездок на личном транспорте и заранее принять меры, если придется сесть за руль. Инсли также рекомендовал избегать чрезмерных физических нагрузок во время уборки снега и во избежание обморожения свести к минимуму пребывание вне отапливаемого помещения.

      вашингтон, надзвичайний стан, снігопад
      Спецслужбы продолжают мероприятия по устранению аварийных ситуаций // psetalk

      Компания Puget Sound Energy заранее подготовила спецтехнику для устранения аварийных ситуаций.

      вашингтон, надзвичайний стан, снігопади
      Согласно прогнозам спецтехнику подготовили заранее // psetalk

      Смотрите фото: снегопад в США оставил людей без света и тепла – аварийные службы штата Вашингтон в действии

       

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      Теги: Новости США Чрезвычайное происшествие
      Источник: 24 Канал
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