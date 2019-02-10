В результате сильного снегопада в США без света и тепла остались тысячи жителей (фото)

Сильный снегопад и буря привели к повреждению линий электропередач, оставив без света и тепла больше чем 50 тысяч потребителей в штате Вашингтон. Главной проблемой стали обледеневшие ветки деревьев.

Энергетическая компания Puget Sound Energy сообщила в своем Twitter об осложнениях ситуации на дорогах штата. Главной проблемой являются деревья и ветки, обрушившиеся под тяжестью снега на линии электропередач. В районе Сиэтла высота снежного покрова достигает 20,3 сантиметра.

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По сообщениям сайта FlightAware, отслеживающий передвижения воздушных судов, снегопады и метель привели в субботу к отмене 199 и отсрочки 123 авиарейсов в международном аэропорту крупнейшего города штата – Сиэтла.



Обледеневшие деревья под давлением снега обрушились на электросети // psetalk

Губернатор Вашингтона Джей Инсли еще в пятницу ввел режим чрезвычайной ситуации в штате.

Прогнозируется буря, которую мы не видели в течение многих лет,

– предупредил губернатор.

Он также призвал население воздержаться от поездок на личном транспорте и заранее принять меры, если придется сесть за руль. Инсли также рекомендовал избегать чрезмерных физических нагрузок во время уборки снега и во избежание обморожения свести к минимуму пребывание вне отапливаемого помещения.



Спецслужбы продолжают мероприятия по устранению аварийных ситуаций // psetalk

Компания Puget Sound Energy заранее подготовила спецтехнику для устранения аварийных ситуаций.



Согласно прогнозам спецтехнику подготовили заранее // psetalk

Our crews continue their work to assess damage, remove trees & debris, and restore power to customers impacted by the winter storm. See some additional pictures of our crews in action at https://t.co/f0aLv4Ga3w #wawx #wasnow pic.twitter.com/rnkEMwYh0i — Puget Sound Energy (@PSETalk) 10 лютого 2019 р.

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