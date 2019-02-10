В результате сильного снегопада в США без света и тепла остались тысячи жителей (фото)
Сильный снегопад и буря привели к повреждению линий электропередач, оставив без света и тепла больше чем 50 тысяч потребителей в штате Вашингтон. Главной проблемой стали обледеневшие ветки деревьев.
Энергетическая компания Puget Sound Energy сообщила в своем Twitter об осложнениях ситуации на дорогах штата. Главной проблемой являются деревья и ветки, обрушившиеся под тяжестью снега на линии электропередач. В районе Сиэтла высота снежного покрова достигает 20,3 сантиметра.
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По сообщениям сайта FlightAware, отслеживающий передвижения воздушных судов, снегопады и метель привели в субботу к отмене 199 и отсрочки 123 авиарейсов в международном аэропорту крупнейшего города штата – Сиэтла.
Обледеневшие деревья под давлением снега обрушились на электросети // psetalk
Губернатор Вашингтона Джей Инсли еще в пятницу ввел режим чрезвычайной ситуации в штате.
Прогнозируется буря, которую мы не видели в течение многих лет,
– предупредил губернатор.
Он также призвал население воздержаться от поездок на личном транспорте и заранее принять меры, если придется сесть за руль. Инсли также рекомендовал избегать чрезмерных физических нагрузок во время уборки снега и во избежание обморожения свести к минимуму пребывание вне отапливаемого помещения.
Спецслужбы продолжают мероприятия по устранению аварийных ситуаций // psetalk
Компания Puget Sound Energy заранее подготовила спецтехнику для устранения аварийных ситуаций.
Согласно прогнозам спецтехнику подготовили заранее // psetalk
Смотрите фото: снегопад в США оставил людей без света и тепла – аварийные службы штата Вашингтон в действии