В результате страшного случая на курорте в Грузии пострадал по меньшей мере один украинец

В результате аварии подъемника, которая произошла на одном из самых известных горнолыжных курортов Грузии Гудаури, по официальной информации, пострадали по меньшей мере 8 человек, среди которых есть иностранцы: граждане Украины и России, а также подданный Швеции.

Об этом сообщает ресурс "Грузия онлайн".

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Отмечается, что состояние здоровья двух пострадавших — наивысшей степени тяжести: у них диагностированы травмы головы и открытые переломы.

"Среди пострадавших — двое граждан Украины, трое граждан России, один подданный Швеции и гражданин Грузии. Также пострадала одна беременная женщина", — подчеркивают журналисты.

В то же время министр экономики Грузии Дмитрий Кумишвили заметил, что одного из пострадавших, который является гражданином Украины, вертолетом доставили в больницу в Гудаури, передает Rustavi 2.

По словам министра здравоохранения Грузии Давида Сергиенко, в украинца диагностирован открытый перелом руки и ему уже оказали первую медицинскую помощь, а беременная туристка из Швеции жалуется на боли в области спины, передает "Зеркало недели".

"Пострадали восемь туристов. Всем им была оказана медицинская помощь на месте. Травмы — не слишком серьезные, кроме двух туристов из Украины и из Швеции. Сейчас в Гудаури находятся реанимобили и, скорее всего, этих двух туристов мы перевезем в Тбилиси", — сообщил он.

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Компания развития горных курортов в свою очередь распространила информацию, что серьезные травмы получили 10 человек.

"Согласно предварительной информации, на горнолыжной трассе в Гудаури канатная дорога сделала аварийную остановку и начала двигаться в обратном направлении, в результате чего пострадали 10 человек, которые получили травмы средней степени тяжести. На место немедленно прибыли сотрудники лыжного патруля, бригада "скорой помощи", которые перевезут пострадавших в амбулаторию Гудаури и в случае необходимости их госпитализация будет обеспечена с помощью реанимобиля", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сайт "24" сообщал, что в Грузии на известном горнолыжном курорте Гудаури вышел из строя подъемник, в результате чего людей, которые на нем находились, разбросало в разные стороны.