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В результате страшного случая на курорте в Грузии пострадал по меньшей мере один украинец

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В результате аварии подъемника в Гудаури пострадали граждане четырех стран
В результате аварии подъемника в Гудаури пострадали граждане четырех стран / Соцсети

В результате аварии подъемника, которая произошла на одном из самых известных горнолыжных курортов Грузии Гудаури, по официальной информации, пострадали по меньшей мере 8 человек, среди которых есть иностранцы: граждане Украины и России, а также подданный Швеции.

Об этом сообщает ресурс "Грузия онлайн".

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Отмечается, что состояние здоровья двух пострадавших — наивысшей степени тяжести: у них диагностированы травмы головы и открытые переломы.

"Среди пострадавших — двое граждан Украины, трое граждан России, один подданный Швеции и гражданин Грузии. Также пострадала одна беременная женщина", — подчеркивают журналисты.

В то же время министр экономики Грузии Дмитрий Кумишвили заметил, что одного из пострадавших, который является гражданином Украины, вертолетом доставили в больницу в Гудаури, передает Rustavi 2.

По словам министра здравоохранения Грузии Давида Сергиенко, в украинца диагностирован открытый перелом руки и ему уже оказали первую медицинскую помощь, а беременная туристка из Швеции жалуется на боли в области спины, передает "Зеркало недели".

"Пострадали восемь туристов. Всем им была оказана медицинская помощь на месте. Травмы — не слишком серьезные, кроме двух туристов из Украины и из Швеции. Сейчас в Гудаури находятся реанимобили и, скорее всего, этих двух туристов мы перевезем в Тбилиси", — сообщил он.

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Компания развития горных курортов в свою очередь распространила информацию, что серьезные травмы получили 10 человек.

"Согласно предварительной информации, на горнолыжной трассе в Гудаури канатная дорога сделала аварийную остановку и начала двигаться в обратном направлении, в результате чего пострадали 10 человек, которые получили травмы средней степени тяжести. На место немедленно прибыли сотрудники лыжного патруля, бригада "скорой помощи", которые перевезут пострадавших в амбулаторию Гудаури и в случае необходимости их госпитализация будет обеспечена с помощью реанимобиля", — говорится в сообщении.

Компания развития горных курортов распространяет официальную информацию в связи с выходом из строя канатной дороги в Гудаури. «Согласно предварительной информации, на горнолыжной трассе в Гудаури канатная дорога совершила аварийную остановку и начала двигаться в обратном направлении, в результате чего, пострадали 10 человек, которые получили травмы средней степени тяжести. На место немедленно прибыли сотрудники лыжного патруля, бригада скорой помощи, которые перевезут пострадавших в амбулаторию Гудаури и в случае необходимости их госпитализация будет обеспечена при помощи реанимобиля. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ შეგახსენებთ, რომ გუდაურის საბაგიროზე მომხდარი შემთხვევის შედეგად ჯამში, დაშავებულია უკრაინის 4 მოქალაქე, შვედეთის - 1, რუსეთის - 2 და საქართველოს - 1 მოქალაქე. გუდაურში მომხდარი შემთხვევის შედეგად დაშავებული უკრაინისა და შვედეთის მოქალაქეები ვერტმფრენით თბილისში გადმოჰყავთ. როგორც "ინტერპრესნიუსს" ჯანდაცვის სამინისტროში განუცხადეს, ორივე მათგანს ღუდუშაურის კლინიკაში მოათავსებენ. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ video: @katyavidyta #гудаури #gudauri #გუდაური #georgia #грузия #tbilisi #тбилиси #batumi #батуми #batum #грузия #georgia #tbilisi #тбилиси #kazbegi #kakheti #fgudauri #ananuri #mtskheta #mestia #svaneti #сванети #кахети #мцхета #гудаури #казбеги #чай #abanotubani #sea #flowers #mestia #svaneti #местия #сванети

Допис, поширений Georgia საქართველო Грузия (@georgia_blog)

Напомним, ранее сайт "24" сообщал, что в Грузии на известном горнолыжном курорте Гудаури вышел из строя подъемник, в результате чего людей, которые на нем находились, разбросало в разные стороны.

Теги: Новости Украины Новости Грузии Здоровье Чрезвычайное происшествие отдых Путешествия
Источник: 24 Канал
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