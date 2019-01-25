В результате стрельбы в штате Джорджия погибли четыре человека

По меньшей мере четыре человека погибли, еще пятеро получили серьезные ранения в четверг в результате стрельбы в штате Джорджия, США.

Об этом сообщил телеканал NBC.

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Отмечается, что стрельба произошла в городе Рокмарт на севере штата. Сейчас полиция изучает два места преступления. Причины инцидента не уточняются.

Бюро расследований штата Джорджия (GBI) сообщило в Twitter, что агенты из трех региональных офисов GBI направлены на помощь местным следователям в городе Рокмарт.

Three GBI regional offices are responding to Rockmart, GA to assist in an investigation involving multiple fatalities. Anyone with information is urged to contact police. pic.twitter.com/jT6VZZCuua — GA Bureau of Invest (@GBI_GA) 25 січня 2019 р.

Бюро также подтвердило, что пятеро раненых получили тяжелые травмы и были госпитализированы для оказания экстренной помощи.

Глава полиции города Рокмарт Кейт Сорреллс заявил, что один из тяжело раненых потерпевших, который выжил в результате стрельбы, был расстрелян в лицо. Его доставили в больницу города Атланта для экстренного лечения.

Сорреллс также заявил, что вследствие стрельбы погибли двое мужчин и две женщины. Они были убиты на двух местах преступления рядом друг с другом. Двое из них в доме, а другие в квартире в 300 метрах поблизости. Власти штата разыскивает черное авто марки Ford Ranger, которое было замечено припаркованным возле первого места преступления.

Напомним, что в среду, 23 января, пять человек были убиты после того, как неизвестный захватил заложников и устроил стрельбу в отделении банка Suntrust в городе Себринг штат Флорида, США.