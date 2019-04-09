В РФ должно состояться судилище над моряками: Денисова собирает деньги на билеты родственникам

Украинский омбудсвумен Людмила Денисова открыла счет для сбора средств на билеты для родственников пленных украинских моряков в Москву. Уже на следующей неделе там должно состояться очередное судилище над военнопленными.

На билеты уже собрали более 30 тысяч гривен, всех неравнодушных просят участвовать в сборе необходимых средств.

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Ребята уже почти пять месяцев содержатся в СИЗО "Лефортово" в Москве. На них постоянно оказывается давление и им нужна поддержка родных. Чтобы увидеть своих сыновей, братьев и мужей, родные собираются ехать на так называемые судебные заседания из разных уголков Украины. А для приобретения билетов в Москву нужны немалые средства,

– пояснила Денисова.

Отметим, что 24 апреля пройдет срок меры пресечения, избранной российским судом для украинских моряков в плену. Кстати, на прошлой неделе еврокомиссар Дуня Миятович посетила украинских пленников в СИЗО "Лефортово" и пообщалась с ними об условиях содержания.

Как украинские моряки оказались в плену в России?

25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных на их пути в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские суда и ранили 3 моряков. После этого Россия захватила 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также – буксир "Яны Капу". В русский плен попали 24 украинских моряка-члена экипажа захваченных судов. Моряков сначала арестовали в аннексированном Крыму, а затем отправили в московские СИЗО и сейчас удерживают там под стражей. Украинцы объявили себя военнопленными.