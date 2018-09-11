12:47
11 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
21°C 15°C
  • среда
    23°C 11°C
  • четверг
    24°C 13°C
  • пятница
    24°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Валя-полстакана породнилась с Ынами. Пиня не смог пройти умную урну.
Вєсті Кремля
21:52, 10 сентября
Вести.UA. Порошекно вернулся к классической схеме обещаний. Ляшко наконец пошел в консерваторию
Вєсті.UA
20:47, 10 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Блоги Дід Панас
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Дід Панас

В РФ никогда не будет так, как в Украине – россиянам смелости не хватает

387
ОМОН в Москве
ОМОН в Москве / ИноСМИ

Вот нарочно по-русски напишу.

В Киеве "Беркут" студентов избил – наутро полтора миллиона поднялись. Это называется Революция Достоинства.

Читайте также: Достойно встретили врага: Порошенко рассказал про успех Украины в войне с РФ

И вся эта нечисть сдрыснула – кто в Крым, кто на роиссю, теперь там тоже ОМОНом работает, бьет роиссян крепостных.

В пахомии после каждой избитой демонстрации обязательно появляется некто, оптимистично заявляющий – мол, народ этого не потерпит, народ сейчас как поднимется, это не остановить! Если не ошибаюсь, еще с Болотной так заявляют. Регулярно.

А по факту? А по факту – не подъем переворотом, а упал-отжался или даже просто – лежать-бояться.

Вы что, хотите, чтобы было, как НА Украине? Ну, пусть будет, как на роиссе: били, бьют и будут бить. А вы думайте о том, что "мине низя, у миня семя". А также о том, какой из ваших оппозиционеров главнее, оппозиционнее, смелее...

И кто из них вас без вас освободит, а то, правда, лежать-то все неудобнее становится, что они там себе думают, в самом-то деле...

Читайте также: Заложники войны: в каждом луганском доме – трагедия разлук и долгожданных встреч

Автор: Дід Панас
Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Новости России Украина – Россия
Источник: Дід Панас
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Самый комфортный кроссовер: тест-драйв ŠKODA KAROQ от Авто 24
сегодня, 10:00 Самый комфортный кроссовер: тест-драйв ŠKODA KAROQ от Авто 24
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук