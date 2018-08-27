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В РФ отреагировали на новые санкции: "Они не способны заставить РФ свернуть с избранного пути"

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова / crimea.kp.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США новыми антироссийскими санкциями еще больше затрудняют возможности диалога Москвы и Вашингтона по существующим проблемам.

Об этом сообщили на сайте Министерства иностранных дел России.

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Как отметила Захарова, в России воспринимают решение Вашингтона как "часть целенаправленной политики по размыванию международной структуры в сфере контроля над вооружениями и нераспространения, в том числе в области запрещения химического оружия".

Подобными шагами Вашингтон еще больше усложняет возможности диалога по имеющимся в многосторонних и двусторонних форматах проблемам. Печально, что американская политическая элита не может принять простую истину: санкционные меры не способны заставить Россию свернуть с избранного пути из твердого отстаивания своих национальных интересов,
– заявила она.

Захарова также подчеркнула, что введенные санкции вполне реальные, хотя во многом и повторяют уже действующие.

"Среди них – прекращение программ техсодействия, запрет на продажу России товаров военного назначения, прекращение финансирования российских военных программ, прекращение предоставления нам государственных кредитов и финансовой помощи, прекращение выдачи министерством торговли США лицензий на экспорт товаров и технологий двойного назначения для российских компаний с государственным участием или госфинансированием", – сказала Захарова.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в России пока не приняли решения о мерах на расширение санкций США.

Сейчас мы должны понять, в чем будут реально выражаться эти новые меры, новые санкции, и каких действий в интересах Российской Федерации они будут требовать. Еще раз повторяю, президент неоднократно заявлял, что он будет делать на фоне подобных недружественных шагов то, что будет наилучшим образом отвечать интересам нашей страны,
– сказал Песков.

Напомним, новый пакет санкций Соединенных Штатов Америки против России вступил в силу с понедельника, 27 августа, в Вашингтоне.

Теги: Новости политики Новости России Новости США Санкции
Источник: 24 канал
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