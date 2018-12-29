В РФ подсчитали, в сколько Украине обойдётся новый запрет на ввоз товаров

В российском министерстве экономического развития посчитали, сколько Украине будет стоить новый запрет от РФ на ввоз ряда товаров. Там заявляют, что импорт "запрещенных" товаров оценивается в 510 миллионов долларов.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные ведомства.

Читайте также: Россия готовит на Донбассе теракт с использованием химического оружия, – разведка

24 канал писал, что правительство России опубликовало перечень всех товаров из Украины, которые запрещено ввозить. Говорится о товарах, которые были произведены в Украине и таких, которые перевозятся через ее территорию. Под ограничения Кремля попали сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие.

В российском министерстве успели посчитать, что общий импорт товаров из Украины в Россию в 2017 году составил 4 миллиарда 912,1 миллиона долларов.

Ввоз санкционных товаров (дополнительно запрещенных в 2018 году) из Украины в Россию за 2018 год составит, по предварительным оценкам, около 510 миллионов долларов,

– сообщили там.

Так, в 2017 году ввоз этих товаров, которые были запрещены постановлением от 29 декабря, составил 468,9 миллионов долларов.

К слову, 25 декабря российское правительство опубликовало расширенный список лиц и организаций из Украины, против кого Кремль ввел новые санкции. В него Москва добавила еще более 200 человек и организаций. Всего в список вошли 245 физических лиц и компаний.