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      В РФ подсчитали, в сколько Украине обойдётся новый запрет на ввоз товаров

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      В России озвучили сумму, которую должна потерять Украина из-за запрета на ввоз товаров
      В России озвучили сумму, которую должна потерять Украина из-за запрета на ввоз товаров / Фото из открытых источников

      В российском министерстве экономического развития посчитали, сколько Украине будет стоить новый запрет от РФ на ввоз ряда товаров. Там заявляют, что импорт "запрещенных" товаров оценивается в 510 миллионов долларов.

      Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные ведомства.

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      24 канал писал, что правительство России опубликовало перечень всех товаров из Украины, которые запрещено ввозить. Говорится о товарах, которые были произведены в Украине и таких, которые перевозятся через ее территорию. Под ограничения Кремля попали сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие.

      В российском министерстве успели посчитать, что общий импорт товаров из Украины в Россию в 2017 году составил 4 миллиарда 912,1 миллиона долларов.

      Ввоз санкционных товаров (дополнительно запрещенных в 2018 году) из Украины в Россию за 2018 год составит, по предварительным оценкам, около 510 миллионов долларов,
      – сообщили там.

      Так, в 2017 году ввоз этих товаров, которые были запрещены постановлением от 29 декабря, составил 468,9 миллионов долларов.

      К слову, 25 декабря российское правительство опубликовало расширенный список лиц и организаций из Украины, против кого Кремль ввел новые санкции. В него Москва добавила еще более 200 человек и организаций. Всего в список вошли 245 физических лиц и компаний.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Санкции России против Украины Санкции Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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