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      В РФ покупать не будут: украинский телепродукт частично заместит российский в Литве

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      Литва отдает предпочтение украинскому контенту, российского – будет меньше / Иллюстративное фото (pixabay)

      В Литве для телевидения будут значительно меньше закупать российского контента. Зато литовцам будут показывать больше украинского телепродукта.

      Издание "Литовский курьер" приводит в пример каналы сетки Lietuvos ryto TV: там русскоязычная продукция в прошлом сезоне составила 97 часов в неделю, а в этом – только 29 часов.

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      Ситуация увеличения на ТВ количества контента на литовском языке улучшилась в течение прошедших 5 лет, зато количество контента на русском значительно уменьшилась. 

      Литовцы говорят, что больше в России ничего покупать не будут: российское планируют частично заменить украинским:

      Пока нет никаких планов по приобретению российской продукции, украинской же – есть,
      – сказал, в частности, руководитель Lietuvos ryto TV Аудрюс Сяурусявичус. 

      На другом канале Литвы – BTV – в 2019 году было 46 часов в неделю российского продукта. В январе 2019 года такого только 24 часа. Представитель владельцев Гедиминас Малашкявичюс говорит, что канал "отказался от российской продукции по геополитическим причинам". 

      Заметим, что в Литве запретили трансляцию российских каналов "Первый канал", "Россия", НТВ, РЕН-ТВ и ТВЦ с 2013 года. Литовская комиссия по радио и телевидению признала, что они разжигают войну и ненависть. 

      ТБ
      Перечень запрещенных в Украине телеканалов РФ / Фейсбук Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания

      В Украине после Революции Достоинства из-за антиукраинской пропаганды в течение 2014 – 2016 лет запретили трансляцию 73 российских каналов. С тех пор публичной информации об изменении этого списка на сайте Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания не размещалось. 

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      30 января
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Российская пропаганда Новости Украины Медиа Литва
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