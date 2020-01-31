В РФ покупать не будут: украинский телепродукт частично заместит российский в Литве

В Литве для телевидения будут значительно меньше закупать российского контента. Зато литовцам будут показывать больше украинского телепродукта.

Издание " Литовский курьер " приводит в пример каналы сетки Lietuvos ryto TV: там русскоязычная продукция в прошлом сезоне составила 97 часов в неделю, а в этом – только 29 часов.

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Ситуация увеличения на ТВ количества контента на литовском языке улучшилась в течение прошедших 5 лет, зато количество контента на русском значительно уменьшилась.

Литовцы говорят, что больше в России ничего покупать не будут: российское планируют частично заменить украинским:

Пока нет никаких планов по приобретению российской продукции, украинской же – есть,

– сказал, в частности, руководитель Lietuvos ryto TV Аудрюс Сяурусявичус.

На другом канале Литвы – BTV – в 2019 году было 46 часов в неделю российского продукта. В январе 2019 года такого только 24 часа. Представитель владельцев Гедиминас Малашкявичюс говорит, что канал " отказался от российской продукции по геополитическим причинам ".

Заметим, что в Литве запретили трансляцию российских каналов "Первый канал", "Россия", НТВ, РЕН-ТВ и ТВЦ с 2013 года. Литовская комиссия по радио и телевидению признала, что они разжигают войну и ненависть.



Перечень запрещенных в Украине телеканалов РФ / Фейсбук Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания

В Украине после Революции Достоинства из-за антиукраинской пропаганды в течение 2014 – 2016 лет запретили трансляцию 73 российских каналов. С тех пор публичной информации об изменении этого списка на сайте Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания не размещалось.