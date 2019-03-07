В РФ приняли резонансный законопроект: россиян будут штрафовать и сажать за оскорбление власти

Госдума РФ приняла резонансный законопроект. Теперь в интернете будут блокировать материалы, оскорбляющие общество, государственные символы и институты власти России.

В документе определен "порядок ограничения доступа к информации, которая выражает в неприличной форме, оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющих государственную власть в РФ", пишет ТАСС.

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Как будет действовать запрет? При обнаружении в интернете подобных материалов генеральный прокурор России или его заместители будут обращаться в Роскомнадзор. Они будут требовать заблокировать ресурс, пока информация не будет удалена. После обнаружения фейковых новостей в интернете Роскомнадзор будет сразу блокировать сайты, распространяющие их. Онлайн-изданиям будет предоставлена возможность "немедленно" удалить такие новости. Традиционных СМИ этот запрет не коснется.

Кроме того, провайдер будет обязан немедленно проинформировать владельца информационного ресурса о необходимости удалить "противоправные материалы". Если информация не будет удалена в течение суток, то сайт будет заблокирован.

Госдума также ввела штрафы за оскорбление государственных символов и институтов.

Так за "распространение в информационно-телекоммуникационных сетях материалов, оскорбляющих общество, госсимволы и институты власти на первый раз может грозить штраф в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. Если правонарушение повторится, то штрафные санкции возрастут также до 100-200 тысяч рублей . Если же нарушить закон больше двух раз, то штраф будет до 200-300 тысяч рублей и уже с возможностью ареста на 15 суток в качестве альтернативы.

Как отреагировала оппозиция на запрет? Заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов сказал, что социальная пропасть между властью и народом должна быть уменьшена в разы, а "мы ее только наращиваем. Поэтому мы не будем голосовать за этот закон".

Депутат Николай Осадчий также заявил, что коммунисты "не поддерживают этот закон, как и весь пакет, связанный с усилением контроля в информационно-коммуникационной сфере".