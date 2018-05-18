В РФ возбудили уголовное дело против американских журналистов из-за Крымского моста

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении журналиста Тома Рогана и редактора издания "Washington Examiner" Уго Гурдона, которые опубликовали статью о том, что Украина должна подорвать Крымский мост.

По данным российских следователей, Гурдон согласовал и разместил статью Тома Рогана на сайте "Washington Examiner", которая призывает осуществить подрыв Крымского моста, соединяющего Керченский и Таманский полуостровы, путем нанесения бомбовых ударов, передает пресс-центр следственного комитета РФ.

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В действиях Уго Гурдона усматривается пропаганда терроризма, то есть деятельность по распространению материалов и информации, направленных на формирование у лиц идеологии терроризма, представление о допустимости совершения террористических актов,

– говорится в сообщении.

В российском ведомстве отметили, что в настоящее время проводят следственные действия, "направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления".

Напомним, колумнист американского издания Washington Examiner Том Роган опубликовал статью о том, что Украина просто должна подорвать Крымский мост. По его мнению, его строительство и открытие является возмутительным посягательством на авторитет Украины как нации.



В публикации говорится, что, несмотря на торжественность и помпезность открытия Крымского моста, авиаудар по нему станет весомым ответом националистическим амбициям Путина.