В Риме аварийно сел самолет: обломки его двигателя долетели до соседнего города – фото

Самолет авиакомпании Norwegian совершил аварийную посадку в аэропорту Рима. Его фрагменты разлетелись на значительное расстояние – упали на крыши и машины в городе Фьюмичино.

Самолет совершил аварийную посадку вскоре после взлета, об этом сообщает La Repubblica. В результате инцидента никто не пострадал.

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Однако обломки самолета наделали проблем.

Фрагменты самолета компании Norwegian, который только взлетел с аэродрома имени Леонардо да Винчи, упали на крыши домов и несколько автомобилей в Фьюмичино,

– пишет издание.

В общем обломки упали на 25 автомобилей и 12 домов.



Обломок самолета разбил стекло / Источник: repubblica.it

Почему самолет экстренно приземлился?

Boeing 787 с 298 пассажирами на борту направлялся в Лос-Анджелес, но был вынужден вернуться в римский аэропорт сразу после взлета. У машины возникли проблемы с двигателем.

Отдельные обломки, которые люди обнаружили на земле, были длиной в 5 сантиметров. Аварийная посадка прошла без проблем, все контролировали чрезвычайные службы и пожарные. Пассажиры самолета не пострадали, их пересадили на другие рейсы в США.



Размер обломков самолета / Источник: repubblica.it