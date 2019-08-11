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      В Риме аварийно сел самолет: обломки его двигателя долетели до соседнего города – фото

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      В Риме аварийно сел самолет компании Norwegian, его обломки повредили несколько авто
      В Риме аварийно сел самолет компании Norwegian, его обломки повредили несколько авто / La Repubblica

      Самолет авиакомпании Norwegian совершил аварийную посадку в аэропорту Рима. Его фрагменты разлетелись на значительное расстояние – упали на крыши и машины в городе Фьюмичино.

      Самолет совершил аварийную посадку вскоре после взлета, об этом сообщает La Repubblica. В результате инцидента никто не пострадал.

      Важно: Впервые с 2015-го: Украина упустила в свое воздушное пространство российский самолет

      Однако обломки самолета наделали проблем.

      Фрагменты самолета компании Norwegian, который только взлетел с аэродрома имени Леонардо да Винчи, упали на крыши домов и несколько автомобилей в Фьюмичино,
      – пишет издание.

      В общем обломки упали на 25 автомобилей и 12 домов.


      Обломок самолета разбил стекло / Источник: repubblica.it

      Почему самолет экстренно приземлился?

      Boeing 787 с 298 пассажирами на борту направлялся в Лос-Анджелес, но был вынужден вернуться в римский аэропорт сразу после взлета. У машины возникли проблемы с двигателем.

      Отдельные обломки, которые люди обнаружили на земле, были длиной в 5 сантиметров. Аварийная посадка прошла без проблем, все контролировали чрезвычайные службы и пожарные. Пассажиры самолета не пострадали, их пересадили на другие рейсы в США.


      Размер обломков самолета / Источник: repubblica.it

      blog_ava
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      Теги: авиация Норвегия Новости политики
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