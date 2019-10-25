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      В Риме жестоко убили молодого итальянца, который защищал свою девушку-украинку

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      Лука Саччи и Анастасия Килемник
      Лука Саччи и Анастасия Килемник / roma.corriere.it

      В Риме грабители пытались ограбить молодую украинку Анастасию Килемник, которая гуляла со своим парнем из Италии Лукой Саччи. Когда парень пытался защитить сою любимую, злоумышленник выстрелил ему в голову.

      Юноша скончался в больнице во время проведения операции, сообщает издание La Repubblica.

      К слову: Украинца-заробитчанина нашли мертвым в Венгрии: подозревают его напарника из Украины

      Пара поздно вечером гуляла по городу, когда сзади к ним подбежали двое грабителей, попытались вырвать сумку из рук у девушки и ударили ее в голову. Когда парень попытался защитить свою девушку, один из злоумышленников выстрелил ему в голову.

      Пока 25-летний Лука Саччи истекал кровью, злоумышленники скрылись с места преступления. Полиция сразу же начала их поиск, а дело квалифицировали как умышленное убийство. Правоохранители подчеркнули, что вероятнее всего нападающими были двое итальянцев.

      На ужасное убийство уже отреагировал министр внутренних дел Италии Матео Сальвини.

      Пожизненное заключение для этих проклятых убийц! Без поблажек. Помолимся за бедного Луку,
      – сказал Сальвини.

      Убийство Луки Саччи: смотрите фото

      blog_ava
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Криминальные новости Заробитчане Убийство
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