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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ

      В ряде областей до сих пор неукомплектованы избирательные комиссии: ЦИК просит о помощи

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      Выборы в Украине
      Выборы в Украине / 24 канал

      Тридцать три избирательных участка в восьми областях Украины, а также в Киеве остаются неукомплектованными. Наихудшая ситуация в Закарпатской области.

      Проходит последний день формирования составов участковых избирательных комиссий. Однако в некоторых регионах Украины они до сих пор остаются несформированными. Об этом информируют в ЦИК и просят граждан поддержать избирательный процесс и, пока это возможно, написать заявление на участие в работе избирательной комиссии.

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      Так, среди проблемных регионов оказались:

      • Днепропетровская область: территориальные избирательные округа № 26, 27, 28;
      • Закарпатская область: территориальные избирательные округа № 68, 69, 70, 71, 72, 73;
      • Кировоградская область: территориальные избирательные округа № 100, 101, 102, 103;
      • Луганская область: территориальные избирательные округа № 106, 107, 112, 113, 114;
      • Сумская область: территориальные избирательные округа № 157, 161;
      • Харьковская область: территориальные избирательные округа № 171, 176, 180;
      • Херсонская область: территориальные избирательные округа № 183, 184, 185;
      • Черниговская область: территориальные избирательные округа № 206, 209, 210;
      • Киев: территориальные избирательные округа № 216, 217, 220, 223.

      "Уважаемые избиратели! Каждый из вас имеет право и возможность приобщиться к избирательному процессу, как член участковой избирательной комиссии. Сегодня существует потребность в вашей ответственной гражданской позиции, поскольку окружные избирательные комиссии столкнулись с недостаточным количеством представлений в состав участковых избирательных комиссий, что не дает им возможности укомплектовать соответствующие составы УИК", – сообщают в Центральной избирательной комиссии.

      Там добавляют: все неравнодушные еще могут 15 апреля написать заявление для участия непосредственно в помещениях окружных избирательных комиссий.

      Отметим, что 15 апреля штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского заявил о недоборе в УИК якобы из-за желания действующего президента Петра Порошенко сорвать выборы. Так, говорилось о ситуации в Днепропетровской, Одесской, Луганской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской областях, а также – в Киеве.

      Что известно о втором туре выборов в Украине?
      По результатам голосования по избранию нового президента Украины, которое состоялось 31 марта, ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Следовательно, двое кандидатов, которые получили больше всего голосов избирателей, Владимир Зеленский (30,24%) и действующий украинский гарант Петр Порошенко (15,95%), прошли до второго тура. Его проведение запланировано на 21 апреля.

      Рейтинги кандидатов перед вторым туром президентских выборов//
      Редакция 24 канала предостерегает, что любые социологические опросы могут не соответствовать действительности, поэтому предлагает воспринимать результаты опросов критически.

      Украинцы, которые хотят изменить место голосования, имеют шанс сделать это до 18 часов 15 апреля в отделах ведения Государственного реестра избирателей. Для этого нужно иметь с собой паспорт гражданина Украины, документ, подтверждающий необходимость временного изменения места голосования (справка о командировке с места работы/учебы, договор аренды жилья, документ, подтверждающий право собственности на жилье, проездные документы, путевка в санаторий и тому подобное). Непосредственно в отделе Госреестра следует будет написать заявление о временной смене места голосования.

      blog_ava
      Второй тур выборов президента: дата и прогнозы
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      Теги: Выборы Президента 2019 ЦИК Новости Украины Новости политики
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